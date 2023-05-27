Нова ера для крипти: у якій країні світу дозволили криптооперації для банків
Джерело:Block Tempo
У вересні 2023 року уряд Тайваню відкриє криптооперації для банків. Відтак традиційні банківські установи матимуть дозвіл на торгівлю криптовалютою. Своєю чергою жителі країни зможуть купувати крипту з карт.
Криптовалюту можна буде купувати через банк
Влада Тайваню дозволила криптооперації для банків. Головним регулятором криптовалюти в країні стане Комісія з фінансового нагляду.
Читайте також Як працюють криптовалютні біржі: поради для новачків
- Після краху FTX, Тайвань сприйняв це як знак для того, щоб ухвалити нові правила щодо криптоврегулювання.
- Таким чином, вже у вересні цього року опублікують документ "Купівля і продаж криптовалют у банківській сфері", що дозволить банкам на законному рівні надавати інструменти для торгівлі крипти.
- Відомо, що вже 27 бірж працюють під керівництвом Комісії з фінансового нагляду. Однак які це бренди – поки не відомо.
За 10 років криптовалюту матиме майже кожен
За словами мільярдера Браяна Армстронга, криптовалютою користуватиметься 2 – 3 мільярди людей у світі. І це все приблизно через 10 років. Все через те, що людство знайде нові способи використання крипти.
За минулу декаду кількість користувачів у цьому секторі зросла до 200-300 млн осіб. Якщо ця тенденція збережеться, ми побачимо 2-3 млрд юзерів через наступні 10 років,
– каже мільярдер.
Подальший успіх криптовалюти залежатиме:
- від масштабованості протоколів L2;
- від нормативної ясності;
- від зручності використання.