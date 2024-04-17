Криптовалюта по нормам ЕС: в Украине будут регулировать цифровые активы

Украина планирует принять европейские нормы регулирования рынков криптоактивов. Цель таких мер - защитить обычных потребителей.

Украина будет регулировать криптовалюту

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что криптоиндустрия наращивает влияние на финансовые рынки и требует унифицированного регулирования. В частности речь идет об имплементации Регламента о рынках криптоактивов (MiCA) ЕС.

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Екатерина Рожкова Первый заместитель главы НБУ Учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и финансовой системы в целом.

Недавно состоялась встреча Региональной консультативной группы Совета по финансовой стабильности Европы (FSB Regional Consultative Group for Europe), в состав которой входит Украина.

Еще в апреле 2023 года Европарламент одобрил новые общие правила надзора и защиты прав потребителей в отношении криптовалют – Markets in Crypto assets (MiCА).

Регламент устанавливает ряд требований к платформам с криптовалютой относительно:

прозрачности;

раскрытия информации;

авторизации;

надзора за транзакциями.

Также он охватывает выпуск, торговлю и хранение многих видов цифровых активов, включая криптовалюты, security- и utility-токены.