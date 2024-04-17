Криптовалюта за нормами ЄС: в Україні регулюватимуть цифрові активи

Україна планує ухвалити європейські норми регулювання ринків криптоактивів. Мета таких заходів - захистити звичайних споживачів.

Україна регулюватиме криптовалюту

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що криптоіндустрія нарощує вплив на фінансові ринки та потребує уніфікованого регулювання. Зокрема йдеться про імплементацію Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA) ЄС.

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Катерина Рожкова Перший заступник голови НБУ З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом.

Нещодавно відбулася зустріч Регіональної консультативної групи Ради з фінансової стабільності Європи (FSB Regional Consultative Group for Europe), до складу якої входить Україна.

Ще у квітні 2023 року Європарламент схвалив нові загальні правила нагляду та захисту прав споживачів щодо криптовалют – Markets in Crypto assets (MiCА).

Регламент встановлює низку вимог до платформ з криптовалютою щодо:

прозорості;

розкриття інформації;

авторизації;

нагляду за транзакціями.

Також він охоплює випуск, торгівлю та зберігання багатьох видів цифрових активів, включаючи криптовалюти, security- та utility-токени.