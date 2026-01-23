Не проработала и суток: в Японии срочно остановили самую большую АЭС в мире

В Японии пришлось остановить крупнейшую в мире атомную электростанцию. АЭС "Кашивадзаки-Карива" прекратила свою работу менее чем через день после того, как впервые за более чем 13 лет вернулась к работе.

Почему остановили крупнейшую АЭС?

Об этом сообщил оператор японской АЭС Tokyo Electric Power (Tepco), передает 24 Канал со ссылкой на Nikkei.

Компания объявила, что останавливает энергоблок № 6, поскольку обнаружила неисправности оборудования.

По информации оператора АЭС, всего через несколько часов после запуска реактора сработала сигнализация на одном из стержней внутри энергоблока. Поэтому было принято решение приостановить вывод контрольных стержней.

Примерно через 16 часов после старта АЭС Tepco заявила о "плановом временном отключении". Реактор отсоединили для проведения полного расследования причин срабатывания сигнализации.

Мы не предполагаем, что расследование и связанные с ним работы завершатся за один-два дня. Сейчас мы вообще не можем сказать, сколько времени это займет,

– цитирует руководителя АЭС Такеюки Инагаки издание Japan Times.

Заметьте! До землетрясения и аварии на "Фукусиме-1" в 2011 году "Кашивадзаки-Карива" обеспечивала электроэнергией столичный регион Токио. Однако после катастрофы в Японии остановили все реакторы. Сейчас страна перезапустила 14 из них.

Что известно о запуске АЭС?

Запустить атомную электростанцию удалось не с первого раза. Сначала компания планировала возобновить работу АЭС во вторник, но вынуждена была перенести старт из-за отказа сигнализации контрольных стержней, пишет Nucnet.

В конце концов Tepco получила разрешение от Японского агентства по ядерному регулированию и в среду, 21 января, запустила энергоблок №6 после 24-часовой задержки.

"Касивадзаки-Карива" на западе Японии является крупнейшей по мощности атомной электростанцией в мире.

По информации МАГАТЭ, она имеет в своем составе 7 кипящих водяных реакторов.

Их суммарная мощность составляет 7 965 мегаватт.

Стоит знать! По данным японских СМИ, энергоблок №6 является кипящим водяным реактором и имеет мощность 1 315 мегаватт.

Почему Япония восстанавливает АЭС?