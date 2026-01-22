Япония возвращает в работу крупнейшую АЭС мира после 12 лет паузы

Японская электрическая компания Tokyo Electric Power (Tepco) возобновила работу атомной электростанции "Касивадзаки-Карива" на западе страны. До этого АЭС простаивала около 12 лет.

Как происходил запуск АЭС?

В среду, 21 января, Tepco запустила энергоблока №6 после 24-часовой задержки, которая возникла из-за неисправной сигнализации, передает 24 Канал со ссылкой на Nucnet.

Смотрите также Обещает уже в третий раз: Россия уверяет, что почти готова запустить первую АЭС в дружественной стране

Сначала компания планировала возобновить работу АЭС во вторник, но вынуждена была перенести старт. Во время теста отказала сигнализация контрольных стержней, которые используют для торможения ядерной реакции.

Впрочем, по данным The Japan Times, позже Tepco получила разрешение от Японского агентства по ядерному регулированию на возобновление работы энергоблока.

По данным японских СМИ, энергоблок №6 является кипящим водяным реактором и имеет мощность 1 315 мегаватт.

Коммерческое использование энергоблока началось еще в 1996 году;

Загрузка топлива завершили в июне 2025 года.

Обратите внимание! Старт работы шестого энергоблока "Касивадзаки-Карива" означает, что Япония возобновила эксплуатацию уже 15 реакторов после разрушительной аварии на Фукусиме в 2011 году.

Что известно об АЭС "Касивадзаки-Карива"?

"Касивадзаки-Карива" в провинции Ниигата является крупнейшей по мощности атомной электростанцией в мире.

По информации МАГАТЭ, она имеет в своем составе 7 кипящих водяных реакторов.

Их суммарная мощность достигает 7 965 мегаватт.

До землетрясения и аварии на "Фукусиме-1" в 2011 году АЭС обеспечивала электроэнергией столичный регион Токио. Однако тогда в Японии остановили все реакторы, а катастрофу признали самой серьезной аварией со времен Чернобыля.

Сейчас Терсо планирует возобновить работу станции, сосредоточившись на новых блоках №6 и №7.

В то же время компания ранее планировала вывести топливо из блока №7 из-за задержек в запуске и оставить его в холодном отключении.

Стоит знать! В декабре 2025 года законодатели префектуры Ниигата, где расположена АЭС, поддержали решение губернатора по перезапуску станции. Фактически это открыло путь к восстановлению ее работы, пишет Reuters. Ведь по строгим законам Японии возобновление работы реакторов требует поддержки местных властей и прохождения жестких регуляторных проверок.

Почему Япония возобновляет работу АЭС?