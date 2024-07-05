Украина поднялась выше в рейтинге крупнейших экономик мира

Всемирный банк сформировал рейтинг крупнейших экономик мира за 2023 год. Она заняла 57 место, что выше чем ранее.

Экономика Украины

В прошлом году ВВП Украины вырос на 5,3%. По оценке Всемирного банка, в долларах размер вырос со 162 миллиарда до 178,8 миллиарда долларов. Поэтому Украина поднялась с 59-го на 57-е место в рейтинге, обойдя Кувейт и Кубу (ее исключили из списка).

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На первом месте - США. Их экономика на треть больше китайской – 27,4 триллиона долларов и 17,8 триллиона соответственно.

Сейчас Германия занимает 3 место в топе, с показателем 4,5 триллиона долларов, хотя раньше эту позицию занимала Япония.

Япония сохраняла свой статус одной из трех крупнейших экономик мира с середины 20-го века. В 1968 году она превзошла Западную Германию по объему валового национального продукта, став второй крупнейшей экономикой мира, уступая лишь США. Эта позиция удерживалась до 2010 года пока Китай не обогнал ее.

Первую десятку закрывают:

Индия;

Великобритания;

Франция;

Италия;

Бразилия;

Канада.

Аутсайдеры рейтинга

Последнее место в рейтинге занял Тувал с ВВП в 62 миллиона долларов.

Вообще в рейтинг не вошли: