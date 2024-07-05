Что будет влиять на депозиты
Как рассказал в комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев, эти факторы еще больше активизируют тренд на внедрение и популяризацию долговременных вкладов – от 1 до 2,5 лет.
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Для полноценного развития кредитования банкам необходимы депозитные ресурсы, поэтому условия по долгосрочным вкладам будут самыми выгодными для вкладчиков.
основные банковские игроки постепенно переориентируют свои депозитные программы с ультракоротких и более "длительные" во времени. Собственно, чтобы полноценно развивать кредитование, банкам необходимы депозитные ресурсы, а затем условия по долговременным вкладам будут наиболее выгодными для вкладчиков: именно на такие вклады средние ставки являются крупнейшими на рынке, а это 15% годовых.
Ставки по гривневым вкладам на следующую неделю
- Вклады на срок от 3 до 6 месяцев – 12% годовых.
- Вклады на срок от 9 до 12 месяцев – 13-14% годовых.
- Депозиты продолжительностью 1,5-2 года – 14-14,5% годовых.
- Вклады на срок от 2 до 2,5 лет – 15% годовых.
Ультракороткие вклады и валютные депозиты:
Доходность по ультракоротким вкладам (от 1 до 3 месяцев) продолжит снижаться в среднем на 1-3 процентных пункта, а размер чистой прибыли с учетом инфляции останется на уровне 4-5%.