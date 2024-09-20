Какую валюту стоит покупать

Еще раньше для 24 Канала экономист Даниил Монин объяснил, что лишние средства всегда нужно переводить в валюту.

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По его мнению, именно американская валюта является лучшей для покупки. Все из-за того, что евро будет ослабевать по отношению к доллару.

Даниил Монин Экономист Стратегически американская экономика выглядит лучше европейской.

В то же время экономист Олег Гетман когда-то рассказал 24 Каналу, что в определенном соотношении стоит все же покупать как доллар, так и евро. Речь идет о 50 на 50.

Заметьте! Американская и европейская валюты входят в список самых стабильных денежных единиц в мире.

Кроме того, как объяснял 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин, доля евро, несмотря на большую популярность среди населения доллара, тоже растет. НБУ, по словам Шевчишина, даже начали публиковать альтернативную статистику по евро.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Сейчас украинцы могут выехать из Украины только через Европу, а для этого нужно иметь евро. Кроме того, есть рост по использованию евро в платежах.

Курс доллара против курса евро

В ценовом разрезе покупка евро будет стоить для населения дороже. На наличном рынке разница покупки составляет от 4 до 5 гривен за одну валюту.