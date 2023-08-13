Не только миллионеры: кто являются крупнейшими владельцами биткойнов

Популярно мнение, что криптовалютой владеют лишь миллиардеры, которые регулярно мониторят рынок криптовалюты. Однако это отчасти не так, владельцем биткойнов может быть как отдельный человек, так и правительство страны.

Кто владеет наибольшим количеством биткойнов

Естественно, что создатель биткойна Сатоши Накамото владеет наибольшим количеством этих монет – около 1,1 миллиона ВТС. Однако он не совершает с ними никаких транзакций и не тратит их.

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Большую роль играют корпоративные и институциональные инвесторы, такие как:

Grayscale Bitcoin Trust – 624 947 биткойнов;

CoinShares Bitcoin ETF – 37 603 биткойна;

Purpose Bitcoin ETF – 23 533 биткойна.

Grayscale Bitcoin Trust стремится изменить свою специализацию на спотовый биткойн-ETF. Если Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрит такое изменение, сегмент биржевых фондов может значительно расшириться.

Рекордсмены по владению биткойнами и среди частных компаний, к которым относятся Block.one (164 000 BTC) и Mt. Gox (141686 BTC). Однако до конца года они планируют потратить эти монеты, потому их позиции могут ослабеть.

Среди публичных компаний лидерами являются:

MicroStrategy – 152 333 биткойна;

Marathon Digital – 11 466 биткойнов;

Tesla – 9 720 биткойнов.

Кто еще владеет большим количеством монет

К слову, некоторые владельцы биткойнов используют их в DeFi-сегменте, чтобы иметь доступ к другим блокчейнам и дополнительному функционалу. Например, Wrapped BTC имеет 161 468 биткойнов. Однако такое использование монет сомнительно и не защищено из-за ненадежных блокчейнов.

Правительственные адреса Украины владеют суммарно 46 351 биткойнами, тогда как такие же адреса в США – 41 491 биткойнами.

Правительства получают криптовалюту из разных источников, например, Украина получает международную помощь от биткойнеров в связи с полномасштабной войной.