Не тільки мільйонери: хто є найбільшими власниками біткойнів

Популярною є думка, що криптовалютою володіють лише мільярдери, які регулярно моніторять ринок криптовалюти. Проте це частково не так, власником біткойнів може бути як окрема людина, так і уряд країни.

Хто володіє найбільшою кількістю біткойнів

Природно, що творець біткойна Сатоші Накамото володіє найбільшою кількістю цих монет – близько 1,1 мільйона ВТС. Проте він не здійснює з ними жодних транзакцій та не витрачає їх.

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Велику роль відіграють корпоративні та інституційні інвестори, такі як:

Grayscale Bitcoin Trust – 624 947 біткойнів;

CoinShares Bitcoin ETF – 37 603 біткойнів;

Purpose Bitcoin ETF – 23 533 біткойнів.

Grayscale Bitcoin Trust прагне змінити сою спеціалізацію на спотовий біткойн-ETF. Якщо Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) схвалить таку зміну, сегмент біржових фондів може значно розширитися.

Рекордсмени з володіння біткойнами є й серед приватних компаній, до яких належать Block.one (164 000 BTC) та Mt. Gox (141 686 BTC). Проте до кінця року вони планують витратити ці монети, тому їх позиції можуть послабшати.

Серед публічних компаній лідерами є:

MicroStrategy – 152 333 біткойнів;

Marathon Digital – 11 466 біткойнів;

Tesla – 9 720 біткойнів.

Хто ще володіє великою кількістю монет

До слова, деякі власники біткойнів використовують їх у DeFi-сегменті, щоб мати доступ до інших блокчейнів та додаткового функціонала. Наприклад Wrapped BTC має 161 468 біткойнів. Проте таке використання монет є сумнівним та не захищеним через ненадійні блокчейни.

Урядові адреси України володіють сумарно 46 351 біткойнами, тоді як такі ж адреси в США – 41 491 біткойнами.

Уряди отримують криптовалюту з різних джерел, наприклад Україна отримує міжнародну допомогу від біткойнерів у зв'язку із повномасштабною війною.