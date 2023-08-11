Як усе це почалося

У 2011 році майбутній пенсіонер вперше спробував інвестувати у криптовалюту, але невдало. Усе змінилося, коли він зустрівся з Гаретом Нельсоном, з яким вони розробили сервіс BitInstant.

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Зверніть увагу! BitInstant – простий обмінник, який дозволяє зручно купувати біткойни через інтернет.

Ця платформа стала успішною, в якийсь момент через неї проходило 30% від усіх транзакцій з біткойном, що привернуло увагу великих інвесторів, наприклад бізнесмен Роджер Вер інвестував у проєкт 125 000 доларів. Вже у 2012 році бізнесмен стає одним із засновників некомерційної організації Bitcoin Foundation метою якої були популяризація та убезпечення використовування біткойном.

Що сталося з BitInstant

Частковою причиною проблем BitInstant стала співпраця компанії з Еріком Вурхесом, засновником платформи ShapeShift, який на той час був директором з маркетингу й працював на Шрема.

Зауважте! Гемблінговий сервіс Satoshi Dice приносив Вурхесу досить пристойні доходи, аж поки він його не продав 126 315 біткойнів.

Саме через цей сервіс у Шрема виникли проблеми з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC). Спочатку комісія звернула увагу на Вурхеса та прирівняла його діяльність з випуском незареєстрованих цінних паперів і наклало на нього штраф 50 000 доларів.

У липні 2013 року на BitInstant було складено колективний позов, стосовно "навмисного спотворення відомостей про сервіс". Попри намагання Шрема владнати ці проблеми, операції на біржі довелося заморозити, а згодом і зовсім закрити сервіс.

Ув'язнення та життя після в'язниці

На початку 2014 року бізнесмена заарештували одразу за кількома статтями:

відмивання грошей;

надання допомоги під час проведення незаконних біткойн-транзакцій;

провадження діяльності без ліцензії;

умисна бездіяльність.

Спочатку йому загрожувало 30 років за ґратами, проте термін вдалося скоротити до 2 років. У 2016 році, коли він вийшов на волю, зосередився на підтримці стартапів. Також частину біткойнів він диверсифікувати й інвестував у нерухомість.

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