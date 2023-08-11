Как все это началось

В 2011 году будущий пенсионер впервые попытался инвестировать в криптовалюту, но неудачно. Все изменилось, когда он встретился с Гаретом Нельсоном, с которым они разработали сервис BitInstant.

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Обратите внимание! BitInstant – простой обменник, позволяющий удобно покупать биткойны через интернет.

Эта платформа стала успешной, в какой-то момент через нее проходило 30% всех транзакций с биткойном, что привлекло внимание крупных инвесторов, например бизнесмен Роджер Вер инвестировал в проект 125 000 долларов. Уже в 2012 году бизнесмен становится одним из основателей некоммерческой организации Bitcoin Foundation, целью которой были популяризация и обеспечение использования биткойном.

Что произошло с BitInstant

Частичной причиной проблем BitInstant стало сотрудничество компании с Эриком Вурхесом, основателем платформы ShapeShift, который в то время был директором по маркетингу и работал на Шреме.

Заметьте! Гемблинговый сервис Satoshi Dice приносил Вурхесу достаточно приличные доходы, пока он его не продал 126 315 биткойнов.

Именно из-за этого сервиса у Шрема возникли проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Сначала комиссия обратила внимание на Вурхеса и приравняла его деятельность к выпуску незарегистрированных ценных бумаг и наложила на него штраф 50 000 долларов.

В июле 2013 года на BitInstant был составлен коллективный иск относительно "преднамеренного искажения сведений о сервисе". Несмотря на попытки Шрема решить эти проблемы, операции на бирже пришлось заморозить, а впоследствии и вовсе закрыть сервис.

Заключение и жизнь после тюрьмы

В начале 2014 года бизнесмена арестовали сразу по нескольким статьям:

отмывание денег;

оказание помощи при проведении незаконных биткойн-транзакций;

осуществление деятельности без лицензии;

умышленное бездействие.

Сначала ему грозило 30 лет за решеткой, однако срок удалось сократить до 2 лет. В 2016 году, когда он вышел на свободу, сосредоточился на поддержке стартапов. Также часть биткойнов он диверсифицировал и инвестировал в недвижимость.

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