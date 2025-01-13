Чому неможливо розморозити російські активи

Зокрема у МЗС Нідерландів повідомили, що про це питання вже повідомляли нідерландський парламент 4 жовтня 2024 року, пише 24 канал з посиланням на представників МЗС Нідерландів.

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У січні 2024 року в парламенті Нідерландів оголосили, що загальна сума заморожених російськихактивів становитиме 660 мільйонів євро. Але до 1 липня минулого року було заблоковано лише 97,2 мільйона. А решта коштів більше не підлягає заморожуванню.

Значна сума заморожених коштів була звільнена і більше не підлягала заморожуванню. Через конфіденційність інформації залучені сторони анонімізовані,

– пояснили ситуацію в МЗС Нідерландів.

Що відомо про Компанію №1

Так значна частина цієї суми належить двом компаніям. 230 мільйонами євро володіє Компанії №1, назву якої не розкривають. Кошти не підлягали заморожуванню, оскільки компанія більше не мала зв'язків з підсанкційними російськими власниками.

У МЗС Нідерландів надали пояснення, що підсанкційні власники зараз знаходяться на достатній відстані від Компанії №1 і більше не мають доступу до активів компанії. Крім того, Бюро оцінки інвестицій в Нідерландах визнало, що ця компанія та деякі пов'язані з нею не підпадають під санкційні заходи, визначені в європейському санкційному режимі щодо Росії.

Яка інформацію про Компанію №2

Водночас щодо Компанії №2: відбулося розморожування коштів через винятки стосовно незавершених платежів. Також було усунення санкціонованих власників.

У березні, липні та серпні 2022 року банк повідомив про заморожування активів, які пов'язані з Компанією №2. Ці заморожування стосувалися коштів на суму близько 200 мільйонів євро.

У МЗС Нідерландів. підтвердили, що компанія №2 має таких самих підсанкційних кінцевих бенефіціарних власників, як і Компанія №1. У серпні 2022 року міністр фінансів надав дозвіл на звільнення цих заморожених коштів для виплати відсотків і погашення боргів перед несанкціонованими банками.

У червні 2024 року з'явилося підтвердження, що Компанія №2 більше не підпадає під санкції ЄС.

Це сталося через реструктуризацію вже згаданої Компанії №1, внаслідок якої Компанія №2 стала повністю дочірньою компанією раніше згадуваної Компанії №1 і таким чином була поставлена на достатню відстань від санкціонованих власників,

– пояснили у відомстві Нідерландів.

Важливо! Крім Компанії №1 та Компанії №2, було кілька подібних випадків з меншими сумами.