Колишній посадовець Держдепу США та ООН Девід Тафурі в ефірі 24 Каналу розповів, що після вторгнення у 2022 році європейські країни та Сполучені Штати заморозили активи Центрального банку Росії. Ці активи були інвестовані по всьому світу.

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Вони зосереджені переважно в Європі, але також частково і в США.

Це щонайменше 300 мільярдів доларів активів, які наразі заморожені й недоступні для Росії. Однак вони формально належать Центральному банку Росії,

– сказав Девід Тафурі.

Він додав, що протягом останніх кількох років Сполучені Штати та Європа працювали над створенням правової бази для використання заморожених активів.

Втрачені російські активи

Кілька місяців тому Сполучені Штати та європейські країни погодилися використати активи як заставу для надання кредитів Україні.

Це означає, що ми вже відкрили шлях до доступу цих коштів і їх використання для підтримки України. Якщо США під керівництвом Трампа захочуть припинити фінансувати допомогу Україні, яка вже склала 62 мільярди доларів, це фінансування можна буде замінити, використавши 300 мільярдів доларів із заморожених активів Центрального банку Росії,

– пояснив Девід Тафурі.

Він зазначив, що ці кошти могли б повністю замінити щорічну допомогу США протягом наступних чотирьох років. Використання цих грошей має подвійний ефект: вони допомагають Україні й водночас шкодять Росії.

Зміни мають змусити Путіна піти на поступки

Росія змушена спостерігати, як її власні кошти, заморожені на банківських рахунках по всьому світу, використовуються на підтримку України.

"Це створює для Росії усвідомлення, що вона ніколи не отримає ці гроші назад. Така ситуація може змусити Путіна серйозно поставитися до переговорів, адже у разі укладення угоди ці активи можуть бути повністю конфісковані", – підсумував Девід Тафурі.