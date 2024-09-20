Кто имеет право на 2 пенсии сразу

Лица, имеющие инвалидность могут получать две выплаты сразу. Однако это касается далеко не всех людей этой категории.

Кто может получить 2 пенсии сразу

На две пенсии сразу могут рассчитывать лица с инвалидностью, которые потеряли своего кормильца. Однако для этого нужно заключение МСЭК о нетрудоспособности.

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Соцпомощь по инвалидности составляет: