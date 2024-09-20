Кто имеет право на 2 пенсии сразу
20 сентября 2024, 10:49Читати новину українською
Источник:Социальная платформа
Лица, имеющие инвалидность могут получать две выплаты сразу. Однако это касается далеко не всех людей этой категории.
Кто может получить 2 пенсии сразу
На две пенсии сразу могут рассчитывать лица с инвалидностью, которые потеряли своего кормильца. Однако для этого нужно заключение МСЭК о нетрудоспособности.
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Соцпомощь по инвалидности составляет:
- лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 2 093 гривен);
- лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 1 674,40 гривен);
- лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 1 255,80 гривен);
- на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет - 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 1 465,10 гривен).