Вскоре украинцы смогут рассчитывать на выплаты в размере 4 000 гривен. Условия и круг получателей уже определены, а некоторые категории граждан имеют все шансы попасть в списки.

Кто получит новую выплату в 4 тысячи гривен?

С 6 августа 2025 года в Украине начинает действовать новое решение Кабмина, которое увеличивает ежемесячные выплаты людям, получившим производственные травмы или профессиональные заболевания и требующим постоянного ухода или медицинской помощи, рассказывает 24 Канал.

Сумма компенсаций теперь будет зависеть от уровня потребностей:

4 000 гривен – при необходимости в специальном медицинском уходе и одновременном обеспечении лекарствами или медизделиями;

– при необходимости в специальном медицинском уходе и одновременном обеспечении лекарствами или медизделиями; 2 000 гривен – если необходимы постоянный посторонний уход и медицинское обеспечение;

– если необходимы постоянный посторонний уход и медицинское обеспечение; 1 333 гривен – в случае бытового ухода и медицинских средств;

– в случае бытового ухода и медицинских средств; 800 гривен – если нужны санитарно-гигиенические средства и медикаменты или медизделия.

В правительстве отмечают, что такое решение должно облегчить финансовое бремя для семей и обеспечить более стабильную поддержку людей, которые ежедневно живут с последствиями травм или профзаболеваний.