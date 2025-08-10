Укр Рус
10 августа, 14:00
Украинцам дадут по 4 000 гривен: кто сможет получить

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • С 6 августа 2025 года в Украине вводится новое решение Кабмина об увеличении ежемесячных выплат для людей с производственными травмами или профессиональными заболеваниями.
  • Суммы выплат варьируются от 800 до 4 000 гривен, в зависимости от уровня потребности в медицинском и бытовом уходе.

Вскоре украинцы смогут рассчитывать на выплаты в размере 4 000 гривен. Условия и круг получателей уже определены, а некоторые категории граждан имеют все шансы попасть в списки.

Кто получит новую выплату в 4 тысячи гривен?

С 6 августа 2025 года в Украине начинает действовать новое решение Кабмина, которое увеличивает ежемесячные выплаты людям, получившим производственные травмы или профессиональные заболевания и требующим постоянного ухода или медицинской помощи, рассказывает 24 Канал.

Сумма компенсаций теперь будет зависеть от уровня потребностей:

  • 4 000 гривен – при необходимости в специальном медицинском уходе и одновременном обеспечении лекарствами или медизделиями;
  • 2 000 гривен – если необходимы постоянный посторонний уход и медицинское обеспечение;
  • 1 333 гривен – в случае бытового ухода и медицинских средств;
  • 800 гривен – если нужны санитарно-гигиенические средства и медикаменты или медизделия.

В правительстве отмечают, что такое решение должно облегчить финансовое бремя для семей и обеспечить более стабильную поддержку людей, которые ежедневно живут с последствиями травм или профзаболеваний.