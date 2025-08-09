Кто может получить подъемные?

В список тех, кому могут выплатить подъемные входят те военные, что должны переехать на место службы в другой населенный пункт, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В этот список входят следующие:

Те, кто приняты на военную службу по контракту и назначены на должность в воинские части, дислоцирующиеся вне пункта их постоянного проживания,

Те, кто окончили военные вузы с присвоением офицерских званий и назначенным на должность в другие населенные пункты,

Те, кто назначены после окончания военных учебных заведений, срок обучения в которых составляет менее 6 месяцев, на должности в воинские части, расположенные в пункте дислокации военного учебного заведения или других населенных пунктах,

Те, кто после командировки в государственные органы, предприятий, учреждений, организаций, а также учреждений общего среднего образования с оставлением на военной службе вернулись для дальнейшего прохождения военной службы в ВСУ и назначены на должности в воинские части, дислоцированные в других населенных пунктах,

Те, кто назначены на должности для прохождения военной службы из пункта постоянной дислокации воинской части в обособленное подразделение или из одного обособленного подразделения в другое обособленное подразделение этой же воинской части, дислоцированные в разных населенных пунктах и т.д.

Какую сумму подъемных могут выплатить?

Сумма выплат составляет размер месячного денежного обеспечения и 50% месячного денежного обеспечения на каждого члена семьи, который переехал с ним на место новой службы.

Кроме подъемных выплачиваются еще и суточные для тех военных, которые находятся в командировке. Военному оплачивают за каждый день пребывания в дороге и за каждого члена его семьи, что переехал вместе с ним.

Заметьте! Подъемная помощь выплачивается не более чем за два переезда военнослужащего в течение календарного года, связанные с назначением на должность или передислокацию воинской части.