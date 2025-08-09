Хто може отримати підйомні?

До списку тих, кому можуть виплатити підйомні входять ті військові, що мають переїхати на місце служби в інший населений пункт, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

До цього списку входять такі:

Ті, хто прийняті на військову службу за контрактом й призначені на посаду у військові частини, що дислокуються поза пунктом їх постійного проживання,

Ті, хто закінчили військові виші з присвоєнням офіцерських звань й призначеним на посаду в інші населені пункти,

Ті, хто призначені після закінчення військових навчальних закладів, термін навчання в яких становить менш як 6 місяців, на посади у військові частини, розташовані в пункті дислокації військового навчального закладу або інших населених пунктах,

Ті, хто після відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також закладів загальної середньої освіти із залишенням на військовій службі повернулися для подальшого проходження військової служби у ЗСУ та призначені на посади у військові частини, дислоковані в інших населених пунктах,

Ті, хто призначені на посади для проходження військової служби з пункту постійної дислокації військової частини до відокремленого підрозділу чи з одного відокремленого підрозділу в інший відокремлений підрозділ цієї самої військової частини, що дислоковані в різних населених пунктах тощо.

Яку суму підйомних можуть виплатити?

Сума виплат становить розмір місячного грошового забезпечення та 50% місячного грошового тзабезпечення на кожного члена сім'ї, який переїхав з ним на місце нової служби.

Крім підйомних виплачуються ще й добові для тих військових, які перебувають у відрядженні. Військовому оплачують за кожен день перебування в дорозі та за кожного члена його сім'ї, що переїхав разом із ним.

Зауважте! Підйомна допомога виплачується не більш як за два переїзди військовослужбовця протягом календарного року, що пов'язані з призначенням на посаду чи передислокацію військової частини.