Невдовзі українці зможуть розраховувати на виплати у розмірі 4 000 гривень. Умови та коло отримувачів уже визначені, а деякі категорії громадян мають усі шанси потрапити до списків.

Хто отримає нову виплату у 4 тисячі гривень?

З 6 серпня 2025 року в Україні починає діяти нове рішення Кабміну, яке збільшує щомісячні виплати людям, що отримали виробничі травми або професійні захворювання й потребують постійного догляду чи медичної допомоги, розповідає 24 Канал.

Сума компенсацій тепер залежатиме від рівня потреб:

4 000 гривень – за потреби у спеціальному медичному догляді та одночасному забезпеченні ліками чи медвиробами;

– за потреби у спеціальному медичному догляді та одночасному забезпеченні ліками чи медвиробами; 2 000 гривень – якщо необхідні постійний сторонній догляд і медичне забезпечення;

– якщо необхідні постійний сторонній догляд і медичне забезпечення; 1 333 гривень – у разі побутового догляду та медичних засобів;

– у разі побутового догляду та медичних засобів; 800 гривень – якщо потрібні санітарно-гігієнічні засоби та медикаменти чи медвироби.

В уряді зазначають, що таке рішення має полегшити фінансовий тягар для сімей та забезпечити більш стабільну підтримку людей, які щодня живуть із наслідками травм або профзахворювань.