Некоторые украинцы могут получить денежную помощь в размере 11 тысяч гривен

15 июля 2024, 15:48
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Источник:

Минсоцполитики

Украинцам из Сумской и Харьковской областей выплатят дополнительную финансовую помощь в сумме 11 тысяч гривен. Речь идет о тех, кто эвакуировался из прифронтовых территорий и соответствует требованиям критериев уязвимости.

Кто сможет получить средства

Соответствующий проект помощи реализуют Минсоцполитики и Детский фонд ООН, направлен на срочную поддержку эвакуированных семей.

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Денежная помощь предусмотрена для семей с детьми, которые с мая этого года подлежат обязательной эвакуации из опасных районов прифронтовых общин Харьковской и Сумской областей. Помощь предоставляется при следующих условиях:

  • В составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
  • Семья является многодетной с несовершеннолетними детьми.
  • Детей воспитывает одинокая мать или одинокий отец.
  • Семья с детьми до 18 лет считается малообеспеченной.

Уязвимые категории, которые подлежат обязательной эвакуации, могут оформить выплату в размере 10,8 тысяч гривен на одного человека в семье после переезда.

Обратите внимание! Выплаты будут предоставлены не более чем пяти лицам в таких семьях. Таким образом, многодетная малообеспеченная семья из пяти человек получит 54 тысячи гривен финансовой помощи.

Дополнительную финансовую помощь будут предоставлять единовременно, а продолжительность выплат будет зависеть от бюджета программы.

Процедура для получения помощи

Получение помощи зависит от способа, которым семья эвакуировалась из прифронтовых регионов:

  • Если семья эвакуируется по организации областной военной администрации, дополнительно обращаться не нужно. Выплата будет осуществлена автоматически.
  • Если семья покидает опасное место самостоятельно во время обязательной эвакуации, по прибытии на новое место необходимо обратиться в ближайшее управление социальной защиты населения в новой общине.

Далее надо подать заявление о выплате денежной помощи.

Автор: Дарія Подвишенна