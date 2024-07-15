Некоторые украинцы могут получить денежную помощь в размере 11 тысяч гривен

Украинцам из Сумской и Харьковской областей выплатят дополнительную финансовую помощь в сумме 11 тысяч гривен. Речь идет о тех, кто эвакуировался из прифронтовых территорий и соответствует требованиям критериев уязвимости.

Кто сможет получить средства

Соответствующий проект помощи реализуют Минсоцполитики и Детский фонд ООН, направлен на срочную поддержку эвакуированных семей.

Читайте также Осталось 10 дней: кто из пенсионеров потеряет 20% пенсии

Денежная помощь предусмотрена для семей с детьми, которые с мая этого года подлежат обязательной эвакуации из опасных районов прифронтовых общин Харьковской и Сумской областей. Помощь предоставляется при следующих условиях:

В составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Семья является многодетной с несовершеннолетними детьми.

Детей воспитывает одинокая мать или одинокий отец.

Семья с детьми до 18 лет считается малообеспеченной.

Уязвимые категории, которые подлежат обязательной эвакуации, могут оформить выплату в размере 10,8 тысяч гривен на одного человека в семье после переезда.

Выплаты будут предоставлены не более чем пяти лицам в таких семьях. Таким образом, многодетная малообеспеченная семья из пяти человек получит 54 тысячи гривен финансовой помощи.

Дополнительную финансовую помощь будут предоставлять единовременно, а продолжительность выплат будет зависеть от бюджета программы.

Процедура для получения помощи

Получение помощи зависит от способа, которым семья эвакуировалась из прифронтовых регионов:

Если семья эвакуируется по организации областной военной администрации, дополнительно обращаться не нужно. Выплата будет осуществлена автоматически.

Если семья покидает опасное место самостоятельно во время обязательной эвакуации, по прибытии на новое место необходимо обратиться в ближайшее управление социальной защиты населения в новой общине.

Далее надо подать заявление о выплате денежной помощи.