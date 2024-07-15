Некоторые украинцы могут получить денежную помощь в размере 11 тысяч гривен
Источник:Минсоцполитики
Украинцам из Сумской и Харьковской областей выплатят дополнительную финансовую помощь в сумме 11 тысяч гривен. Речь идет о тех, кто эвакуировался из прифронтовых территорий и соответствует требованиям критериев уязвимости.
Кто сможет получить средства
Соответствующий проект помощи реализуют Минсоцполитики и Детский фонд ООН, направлен на срочную поддержку эвакуированных семей.
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Денежная помощь предусмотрена для семей с детьми, которые с мая этого года подлежат обязательной эвакуации из опасных районов прифронтовых общин Харьковской и Сумской областей. Помощь предоставляется при следующих условиях:
- В составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
- Семья является многодетной с несовершеннолетними детьми.
- Детей воспитывает одинокая мать или одинокий отец.
- Семья с детьми до 18 лет считается малообеспеченной.
Уязвимые категории, которые подлежат обязательной эвакуации, могут оформить выплату в размере 10,8 тысяч гривен на одного человека в семье после переезда.Обратите внимание! Выплаты будут предоставлены не более чем пяти лицам в таких семьях. Таким образом, многодетная малообеспеченная семья из пяти человек получит 54 тысячи гривен финансовой помощи.
Дополнительную финансовую помощь будут предоставлять единовременно, а продолжительность выплат будет зависеть от бюджета программы.
Процедура для получения помощи
Получение помощи зависит от способа, которым семья эвакуировалась из прифронтовых регионов:
- Если семья эвакуируется по организации областной военной администрации, дополнительно обращаться не нужно. Выплата будет осуществлена автоматически.
- Если семья покидает опасное место самостоятельно во время обязательной эвакуации, по прибытии на новое место необходимо обратиться в ближайшее управление социальной защиты населения в новой общине.
Далее надо подать заявление о выплате денежной помощи.