Хто зможе отримати кошти

Відповідний проєкт допомоги реалізують Мінсоцполітики та Дитячий фонд ООН, спрямований на термінову підтримку евакуйованих родин.

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Грошова допомога передбачена для сімей з дітьми, які з травня цього року підлягають обов'язковій евакуації з небезпечних районів прифронтових громад Харківської та Сумської областей. Допомога надається за такими умовами:

У складі родини є особа або дитина з інвалідністю віком до 18 років.

Родина є багатодітною з неповнолітніми дітьми.

Дітей виховує самотня мати або самотній батько.

Родина з дітьми до 18 років вважається малозабезпеченою.

Вразливі категорії, які підлягають обов'язковій евакуації, можуть оформити виплату у розмірі 10,8 тисяч гривень на одну особу в родині після переїзду.

Зауважте! Виплати будуть надані не більше ніж п'ятьом особам у таких сім'ях. Таким чином, багатодітна малозабезпечена родина з п'яти осіб отримає 54 тисячі гривень фінансової допомоги.

Додаткову фінансову допомогу надаватимуть одноразово, а тривалість виплат залежатиме від бюджету програми.

Процедура для отримання допомоги

Отримання допомоги залежить від способу, яким родина евакуювалася з прифронтових регіонів:

Якщо родина евакуюється за організацією обласної військової адміністрації, додатково звертатися не потрібно. Виплата буде здійснена автоматично.

Якщо родина залишає небезпечне місце самостійно під час обов'язкової евакуації, після прибуття на нове місце необхідно звернутися до найближчого управління соціального захисту населення у новій громаді.

Далі треба подати заяву про виплату грошової допомоги.