Хто зможе отримати кошти
Відповідний проєкт допомоги реалізують Мінсоцполітики та Дитячий фонд ООН, спрямований на термінову підтримку евакуйованих родин.
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Грошова допомога передбачена для сімей з дітьми, які з травня цього року підлягають обов'язковій евакуації з небезпечних районів прифронтових громад Харківської та Сумської областей. Допомога надається за такими умовами:
- У складі родини є особа або дитина з інвалідністю віком до 18 років.
- Родина є багатодітною з неповнолітніми дітьми.
- Дітей виховує самотня мати або самотній батько.
- Родина з дітьми до 18 років вважається малозабезпеченою.
Вразливі категорії, які підлягають обов'язковій евакуації, можуть оформити виплату у розмірі 10,8 тисяч гривень на одну особу в родині після переїзду.
Додаткову фінансову допомогу надаватимуть одноразово, а тривалість виплат залежатиме від бюджету програми.
Процедура для отримання допомоги
Отримання допомоги залежить від способу, яким родина евакуювалася з прифронтових регіонів:
- Якщо родина евакуюється за організацією обласної військової адміністрації, додатково звертатися не потрібно. Виплата буде здійснена автоматично.
- Якщо родина залишає небезпечне місце самостійно під час обов'язкової евакуації, після прибуття на нове місце необхідно звернутися до найближчого управління соціального захисту населення у новій громаді.
Далі треба подати заяву про виплату грошової допомоги.