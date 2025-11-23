Не всем начислят зимнюю помощь: кто может потерять 6 500 гривен

Государство объявило о введении разовой зимней выплаты в размере 6 500 гривен, однако получить ее смогут не все. Есть ряд условий и ограничений, из-за которых часть украинцев останется без этой поддержки.

Кто останется без зимней помощи от государства?

Не всем украинцам начислят зимнюю помощь в размере 6 500 гривен. Хотя государство и расширило программу поддержки, часть граждан не сможет получить эти выплаты из-за установленных ограничений, пишет 24 Канал со ссылкой на "Дію".

Под программу не подпадают те, кто остался на временно оккупированных территориях, а также украинцы, которые выехали за границу и официально получили там убежище. Помощь предусмотрена только для тех, кто проживает на подконтрольной территории Украины.

А кто сможет податься на получение 6 500 гривен?

Как объяснили в "Зимней поддержке", выплату смогут получить:

дети под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью;

воспитанники приемных семей и домов семейного типа;

лица с инвалидностью I группы среди ВПЛ;

дети ВПЛ, малообеспеченные дети до 18 лет;

одинокие пенсионеры с надбавкой на уход.

Для оформления 6 500 гривен можно подать заявку через приложение "Дія" или обратиться в Пенсионный фонд, ведь там помогут заполнить заявление.

