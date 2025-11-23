Не всем начислят зимнюю помощь: кто может потерять 6 500 гривен
- Зимняя помощь в размере 6 500 гривен не начисляется тем, кто остался на временно оккупированных территориях или получил убежище за рубежом.
- Выплату могут получить дети под опекой, дети с инвалидностью, малообеспеченные дети, одинокие пенсионеры, и другие уязвимые категории, подав заявку через "Дію" или Пенсионный фонд.
Государство объявило о введении разовой зимней выплаты в размере 6 500 гривен, однако получить ее смогут не все. Есть ряд условий и ограничений, из-за которых часть украинцев останется без этой поддержки.
Кто останется без зимней помощи от государства?
Не всем украинцам начислят зимнюю помощь в размере 6 500 гривен. Хотя государство и расширило программу поддержки, часть граждан не сможет получить эти выплаты из-за установленных ограничений, пишет 24 Канал со ссылкой на "Дію".
Под программу не подпадают те, кто остался на временно оккупированных территориях, а также украинцы, которые выехали за границу и официально получили там убежище. Помощь предусмотрена только для тех, кто проживает на подконтрольной территории Украины.
А кто сможет податься на получение 6 500 гривен?
Как объяснили в "Зимней поддержке", выплату смогут получить:
- дети под опекой или попечительством;
- дети с инвалидностью;
- воспитанники приемных семей и домов семейного типа;
- лица с инвалидностью I группы среди ВПЛ;
- дети ВПЛ, малообеспеченные дети до 18 лет;
- одинокие пенсионеры с надбавкой на уход.
Для оформления 6 500 гривен можно подать заявку через приложение "Дія" или обратиться в Пенсионный фонд, ведь там помогут заполнить заявление.
Какие еще дополнительные выплаты доступны украинцам?
С 6 августа 2025 года в Украине начало действовать новое решение Кабмина, которое предусматривает повышение ежемесячных выплат для людей, получивших производственные травмы или имеющих профессиональные заболевания.
Это увеличение коснется всех, кто находится на соответствующем обеспечении и получает компенсации за вред здоровью.
Также педагоги и медицинские работники, которые идут на пенсию по выслуге лет и соответствуют установленным требованиям, могут рассчитывать на существенную разовую денежную помощь.