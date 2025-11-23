Не всім нарахують зимову допомогу: хто може втратити 6 500 гривень

Держава оголосила про введення разової зимової виплати у розмірі 6 500 гривень, однак отримати її зможуть не всі. Є низка умов та обмежень, через які частина українців залишиться без цієї підтримки.

Хто залишиться без зимової допомоги від держави?

Не всім українцям нарахують зимову допомогу у розмірі 6 500 гривень. Хоч держава й розширила програму підтримки, частина громадян не зможе отримати ці виплати через встановлені обмеження, пише 24 Канал із посиланням на "Дію".

Цікаво У Мінцифрі розкрили, скільки українців подали заявки на "Зимову підтримку"

Під програму не підпадають ті, хто залишився на тимчасово окупованих територіях, а також українці, які виїхали за кордон та офіційно отримали там прихисток. Допомога передбачена лише для тих, хто проживає на підконтрольній території України.

А хто зможе податись на отримання 6 500 гривень?

Як пояснили у "Зимовій підтримці", виплату зможуть отримати:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю;

вихованці прийомних сімей і будинків сімейного типу;

особи з інвалідністю І групи серед ВПО;

діти ВПО, малозабезпечені діти до 18 років;

одинокі пенсіонери з надбавкою на догляд.

Для оформлення 6 500 гривень можна подати заявку через застосунок "Дія" або звернутися до Пенсійного фонду, адже там допоможуть заповнити заяву.

Які ще додаткові виплати доступні українцям?