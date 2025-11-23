Не всім нарахують зимову допомогу: хто може втратити 6 500 гривень
- Зимова допомога у розмірі 6 500 гривень не нараховується тим, хто залишився на тимчасово окупованих територіях або отримав прихисток за кордоном.
- Виплату можуть отримати діти під опікою, діти з інвалідністю, малозабезпечені діти, одинокі пенсіонери, та інші вразливі категорії, подавши заявку через "Дію" або Пенсійний фонд.
Держава оголосила про введення разової зимової виплати у розмірі 6 500 гривень, однак отримати її зможуть не всі. Є низка умов та обмежень, через які частина українців залишиться без цієї підтримки.
Хто залишиться без зимової допомоги від держави?
Не всім українцям нарахують зимову допомогу у розмірі 6 500 гривень. Хоч держава й розширила програму підтримки, частина громадян не зможе отримати ці виплати через встановлені обмеження, пише 24 Канал із посиланням на "Дію".
Під програму не підпадають ті, хто залишився на тимчасово окупованих територіях, а також українці, які виїхали за кордон та офіційно отримали там прихисток. Допомога передбачена лише для тих, хто проживає на підконтрольній території України.
А хто зможе податись на отримання 6 500 гривень?
Як пояснили у "Зимовій підтримці", виплату зможуть отримати:
- діти під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю;
- вихованці прийомних сімей і будинків сімейного типу;
- особи з інвалідністю І групи серед ВПО;
- діти ВПО, малозабезпечені діти до 18 років;
- одинокі пенсіонери з надбавкою на догляд.
Для оформлення 6 500 гривень можна подати заявку через застосунок "Дія" або звернутися до Пенсійного фонду, адже там допоможуть заповнити заяву.
Які ще додаткові виплати доступні українцям?
З 6 серпня 2025 року в Україні почало діяти нове рішення Кабміну, яке передбачає підвищення щомісячних виплат для людей, що отримали виробничі травми або мають професійні захворювання.
Це збільшення торкнеться всіх, хто перебуває на відповідному забезпеченні та отримує компенсації за шкоду здоров’ю.
Також педагоги та медичні працівники, які йдуть на пенсію за вислугою років і відповідають установленим вимогам, можуть розраховувати на суттєву разову грошову допомогу.