Оформити "Зимову підтримку" можна і офлайн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію у телеграмі.

Як отримати "Зимову підримку" у Дії?

Зимові 6500 гривень можуть отримати ті, кому зараз найважче. Це стосується:

Батьків або опікунів для дітей, які вже отримують державні виплати: - діти під опікою чи піклуванням; - діти з інвалідністю; - діти-вихованці у прийомних сім’ях та ДБСТ; - діти ВПО, які отримують допомогу на проживання; - діти з малозабезпечених сімей до 18 років. Людей з інвалідністю I групи серед ВПО; Одиноких пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Це можна зробити онлайн у Дії:

Увійдіть у застосунок; Далі у Сервіси; Зимова підтримка; Зимові 6 500 гривень; Підтвердьте Дія.Картку для зарахування коштів.

Також оформити "Зимову підтримку" можна офлайн у Пенсійному фонді:

Завітайте до найближчого відділення ПФУ; Візьміть Дія.Картку або іншу картку зі спецрахунком; працівники допоможуть оформити заяву.

Подати заяву можна до 17 грудня. Використати кошти на теплий одяг, взуття, ліки та вітаміни потрібно протягом 180 днів.

Як стартувала "Зимова підтримка"?