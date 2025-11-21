Оформити "Зимову підтримку" можна і офлайн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію у телеграмі.

Як отримати "Зимову підримку" у Дії?

Зимові 6500 гривень можуть отримати ті, кому зараз найважче. Це стосується:

  1. Батьків або опікунів для дітей, які вже отримують державні виплати:

    - діти під опікою чи піклуванням;

    - діти з інвалідністю;

    - діти-вихованці у прийомних сім’ях та ДБСТ;

    - діти ВПО, які отримують допомогу на проживання;

    - діти з малозабезпечених сімей до 18 років.

  2. Людей з інвалідністю I групи серед ВПО;
  3. Одиноких пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Це можна зробити онлайн у Дії:

  1. Увійдіть у застосунок;
  2. Далі у Сервіси;
  3. Зимова підтримка;
  4. Зимові 6 500 гривень;
  5. Підтвердьте Дія.Картку для зарахування коштів.

Також оформити "Зимову підтримку" можна офлайн у Пенсійному фонді:

  1. Завітайте до найближчого відділення ПФУ;
  2. Візьміть Дія.Картку або іншу картку зі спецрахунком;
  3. працівники допоможуть оформити заяву.

Подати заяву можна до 17 грудня. Використати кошти на теплий одяг, взуття, ліки та вітаміни потрібно протягом 180 днів.

Як стартувала "Зимова підтримка"?

  • З початком подання заяв на отримання підтримки у застосунку "Дія" спостерігалися технічні збої.

  • Пізніше президент Зеленський також висловився стосовно технічних несправностей у застосунку. Він подякував команді Дії за оперативність у врегулюванні несправностей.

  • Станом на 17 листопада 5 мільйонів українців подали заявку на "зимову тисячу", з яких 951 613 заявок стосуються дітей.