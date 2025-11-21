Оформити "Зимову підтримку" можна і офлайн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію у телеграмі.
Дивіться також Українцям допоможуть оформити "зимову тисячу" через Укрпошту: хто може скористатися послугою
Як отримати "Зимову підримку" у Дії?
Зимові 6500 гривень можуть отримати ті, кому зараз найважче. Це стосується:
Батьків або опікунів для дітей, які вже отримують державні виплати:
- діти під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю;
- діти-вихованці у прийомних сім’ях та ДБСТ;
- діти ВПО, які отримують допомогу на проживання;
- діти з малозабезпечених сімей до 18 років.
- Людей з інвалідністю I групи серед ВПО;
- Одиноких пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
Це можна зробити онлайн у Дії:
- Увійдіть у застосунок;
- Далі у Сервіси;
- Зимова підтримка;
- Зимові 6 500 гривень;
- Підтвердьте Дія.Картку для зарахування коштів.
Також оформити "Зимову підтримку" можна офлайн у Пенсійному фонді:
- Завітайте до найближчого відділення ПФУ;
- Візьміть Дія.Картку або іншу картку зі спецрахунком;
- працівники допоможуть оформити заяву.
Подати заяву можна до 17 грудня. Використати кошти на теплий одяг, взуття, ліки та вітаміни потрібно протягом 180 днів.
Як стартувала "Зимова підтримка"?
З початком подання заяв на отримання підтримки у застосунку "Дія" спостерігалися технічні збої.
Пізніше президент Зеленський також висловився стосовно технічних несправностей у застосунку. Він подякував команді Дії за оперативність у врегулюванні несправностей.
Станом на 17 листопада 5 мільйонів українців подали заявку на "зимову тисячу", з яких 951 613 заявок стосуються дітей.