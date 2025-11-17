Що відомо про "зимову тисячу"?
Кошти надійдуть протягом 10 днів, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
Подати заявку можна до 24 грудня.
Нагадаємо, що виплата у розмірі 1 000 гривень належить до програми державної допомоги для всіх українців, що перебувають в країні, на покриття базових витрат на початку зими, про що йдеться на сайті програми.
Отримати гроші можна через Дію або Укрпошту. Через Укрпошту заявки можна подавати дещо пізніше – з 18 листопада.
Заявку на допомогу для дітей подають батьки, опікуни або законні представники. Для недієздатних осіб звернення подає їхній опікун,
– зазначили в уряді.
Один громадянин може отримати тільки одну виплату у розмірі 1 000 гривень за цією програмою, а на кожну дитину батьки можуть подати окрему заявку.
Зверніть увагу! Виплати не зможуть отримати українці, які перебувають за кордоном.
Витратити допомогу можна таким чином:
- Комунальні послуги – оплата електроенергії, газу, води чи теплопостачання;
- Ліки та медичні препарати – в аптеках і медичних магазинах;
- Благодійність – зокрема, донати на підтримку Збройних Сил України;
- Книги та друкована продукція – у книжкових магазинах або кіосках преси;
- Харчові продукти – товари українського виробництва (окрім підакцизних);
- Товари українського виробництва – придбані у відділеннях Укрпошти;
- Поштові послуги – відправлення, перекази, інші сервіси Укрпошти.
Водночас у межах програми "Зимової підтримки" зняття готівки неможливе.
Важливо! Витратити кошти необхідно до 30 червня 2026 року, а залишки невикористаних коштів після завершення відведеного періоду буде повернуто до бюджету.
Що ще слід знати про допомогу?
- Нагадаємо, що Укрпошта допоможе вразливим верстам населення отримати та використати "Зимову підтримку". Подати заявку можна з 18 листопада і до 24 грудня.
- Якщо людина заповнить заяву до 24 листопада, то кошти їй надійдуть у грудні. Ті, хто оформлять допомогу до 24 грудня, отримають гроші у січні 2026 року.
- Очікується, що понад 2 мільйони українців зможуть отримати допомогу до кінця року через Укрпошту.