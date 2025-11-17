Що відомо про "зимову тисячу"?

Кошти надійдуть протягом 10 днів, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Подати заявку можна до 24 грудня.

Нагадаємо, що виплата у розмірі 1 000 гривень належить до програми державної допомоги для всіх українців, що перебувають в країні, на покриття базових витрат на початку зими, про що йдеться на сайті програми.

Отримати гроші можна через Дію або Укрпошту. Через Укрпошту заявки можна подавати дещо пізніше – з 18 листопада.

Заявку на допомогу для дітей подають батьки, опікуни або законні представники. Для недієздатних осіб звернення подає їхній опікун,

– зазначили в уряді.

Один громадянин може отримати тільки одну виплату у розмірі 1 000 гривень за цією програмою, а на кожну дитину батьки можуть подати окрему заявку.

Зверніть увагу! Виплати не зможуть отримати українці, які перебувають за кордоном.

Витратити допомогу можна таким чином:

Комунальні послуги – оплата електроенергії, газу, води чи теплопостачання; Ліки та медичні препарати – в аптеках і медичних магазинах; Благодійність – зокрема, донати на підтримку Збройних Сил України; Книги та друкована продукція – у книжкових магазинах або кіосках преси; Харчові продукти – товари українського виробництва (окрім підакцизних); Товари українського виробництва – придбані у відділеннях Укрпошти; Поштові послуги – відправлення, перекази, інші сервіси Укрпошти.

Водночас у межах програми "Зимової підтримки" зняття готівки неможливе.

Важливо! Витратити кошти необхідно до 30 червня 2026 року, а залишки невикористаних коштів після завершення відведеного періоду буде повернуто до бюджету.

Що ще слід знати про допомогу?