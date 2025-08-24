Обновленные условия начисления субсидий уже действуют. Кто именно рискует остаться без государственной помощи, читайте дальше.

Кому могут отказать в субсидии?

Жилищная субсидия один из ключевых инструментов государственной поддержки, что помогает украинцам платить коммунальные услуги. В то же время не все домохозяйства имеют право на эту помощь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Основным основанием для отказа является наличие задолженности за оплату коммуналки более трех месяцев, если сумма долга превышает 680 гривен (40 необлагаемых минимумов). В то же время если долг оплачен, реструктуризирован или обжалован в суде, право на субсидию может быть сохранено.

Могут ли отказать в субсидии из-за пребывания за границей Субсидию не предоставят, если в составе домохозяйства есть совершеннолетние лица, которые находились за пределами Украины более 60 дней в период, за который учитываются доходы.

Из-за чего еще могут отказать в субсидии?

Финансовые условия:

в составе семьи есть совершеннолетние безработные, лица с доходами ниже минимальной зарплаты или те, кто не платит ЕСВ (кроме студентов и получателей социальной пенсии);

наличие депозита свыше 100 тысяч гривен;

покупка валюты на сумму более 50 тысяч гривен в течение года;

в составе семьи есть должники по алиментам (задолженность более 3 месяцев).

невозвращенные излишне выплаченные субсидии за предыдущие периоды.

Расходы и имущественное положение:

кто-то из членов семьи в течение года до обращения совершил покупку более 50 тысяч гривен (исключение составляют расходы на лечение или покупку жилья после продажи другого);

семья владеет более чем одним жильем (кроме жилья на оккупированных территориях или в общей сельской собственности в сельской местности);

площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, частного дома - 230 квадратных метров (исключение: детские дома семейного типа, приемные и многодетные семьи).

Транспорт:

в собственности есть автомобиль возрастом до 5 лет;

в собственности более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет (исключение - мопеды и прицепы).

Что еще известно о призачении субсидии