Оновлені умови нарахування субсидій вже діють. Хто саме ризикує залишитися без державної допомоги, читайте далі.

Кому можуть відмовити у субсидії?

Житлова субсидія один із ключових інструментів державної підтримки, що допомагає українцям сплачувати комунальні послуги. Водночас не всі домогосподарства мають право на цю допомогу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте також Важливо врахувати все: які доходи грають роль при розрахунку субсидії

Основною підставою для відмови є наявність заборгованості за оплату комуналки понад три місяці, якщо сума боргу перевищує 680 гривень (40 неоподатковуваних мінімумів). Водночас якщо борг сплачено, реструктуризовано або його оскаржено у суді, право на субсидію може бути збережене.

Чи можуть відмовити у субсидії через перебування за кордоном Субсидію не нададуть, якщо у складі домогосподарства є повнолітні особи, які перебували за межами України більше ніж 60 днів у період, за який враховуються доходи.

Через що ще можуть відмовити у субсидії?

Фінансові умови:

у складі сім’ї є повнолітні безробітні, особи з доходами нижчими за мінімальну зарплату або ті, хто не сплачує ЄСВ (крім студентів і одержувачів соціальної пенсії);

наявність депозиту понад 100 тисяч гривень;

купівля валюти на суму понад 50 тисяч гривень протягом року;

у складі сім’ї є боржники з аліментів (заборгованість понад 3 місяці).

неповернені надміру виплачені субсидії за попередні періоди.

Витрати та майновий стан:

хтось із членів сім’ї протягом року до звернення здійснив покупку понад 50 тисяч гривень (виняток становлять витрати на лікування чи купівлю житла після продажу іншого);

сім’я володіє більше ніж одним житлом (крім житла на окупованих територіях або у спільній сільській власності в сільській місцевості);

площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, приватного будинку — 230 квадратних метрів (виняток: дитячі будинки сімейного типу, прийомні та багатодітні сім’ї).

Транспорт:

у власності є автомобіль віком до 5 років;

у власності більше одного транспортного засобу віком до 15 років (виняток — мопеди та причепи).

Що ще відомо про призачення субсидії