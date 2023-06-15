Количество впечатляет: сколько в мире биткоин-автоматов и как ими пользоваться

В мае общее количество биткоин-автоматов в мире увеличилось на 5%. Почти все они находятся в США, на долю которых приходится 84,7%.

Сколько биткоин-автоматов в мире

Всего в мире насчитывается 35 065 таких автоматов. Из них 30 014 находится в США.

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На втором месте по количеству биткоин-автоматов – Канада. Здесь установлено 2 740 устройств, что составляет 7,6% общего количества. На третьем – Австралия, 463 единиц (1,3%).

Для чего нужны биткоин-автоматы Это специализированные устройства, позволяющие покупать или продавать биткоины, используя



Некоторые из этих машин также позволяют отправлять биткоины на определенный адрес или выводить криптовалюту на физический носитель, например, на бумажный кошелек (лист бумаги с распечатанной информацией-доступом к операциям с валютой).



Кроме того, с их помощью можно обменять биткоины на фиатные деньги и наоборот. Это специализированные устройства, позволяющие покупать или продавать биткоины, используя фиатные деньги или дебетовую карту.Некоторые из этих машин также позволяют отправлять биткоины на определенный адрес или выводить криптовалюту на физический носитель, например, на бумажный кошелек (лист бумаги с распечатанной информацией-доступом к операциям с валютой).Кроме того, с их помощью можно обменять биткоины на фиатные деньги и наоборот.

Как купить или продать биткоины в Украине.

Через централизованную биткоин-биржу.

Через онлайн-обменник.

Через биткоин-кошелек с функцией обменника.

Где хранить криптовалюту

Перед покупкой эксперты советуют сначала определиться с местом хранения биткоинов. Фактически, отмечают они, существует 2 варианта этого:

Кастодиальный кошелек.

Это централизованный сервис типа банка, где ответственность за сохранность денег несет третья сторона – централизованная биткоин-биржа, требующая прохождения верификации личности. Она же предоставляет доступ к рынкам.

Некастодиальный кошелек.

Это децентрализованный биткоин-кошелек с открытым исходным кодом, хранящий сид-фразу (ключ к биткоин-кошельку) на устройстве. Что дает владельцу такого кошелька полный контроль над активами.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.