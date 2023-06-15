Кількість вражає: скільки у світі біткоїн-автоматів і як ними користуватись
Джерело:Bitcoin Magazine
У травні загальна кількість біткоїн-автоматів у світі збільшилась на 5%. Майже всі вони розташовані в США, на долю яких припадає 84,7%.
Скільки біткоїн-автоматів у світі
Всього у світі налічується 35 065 таких автоматів. З них 30 014 знаходиться в США.
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На другому місці за кількістю біткоїн-автоматів – Канада. Тут встановлено 2 740 пристроїв, що складає 7,6% загальної кількості. На третьому – Австралія, 463 одиниць (1,3%).
Для чого потрібні біткоїн-автоматиЦе спеціалізовані пристрої, які дозволяють купувати або продавати біткоїни, використовуючи фіатні гроші чи дебетову картку.
Деякі з цих машин також дають можливість відправляти біткоїни на певну адресу або виводити криптовалюту на фізичний носій, наприклад, на паперовий гаманець (аркуш паперу з роздрукованою інформацією-доступом до операцій з валютою).
Крім того, з їхньою допомогою можна обміняти біткоїни на фіатні гроші та навпаки.
Як купити чи продати біткоїни в Україні
- Через централізовану біткоїн-біржу.
- Через онлайн-обмінник.
- Через біткоїн-гаманець із функцією обмінника.
Де зберігати криптовалюту
Перед купівлею експерти радять спочатку визначитись з місцем зберігання біткоїнів. Фактично, зазначають вони, існує 2 варіанти цього:
- кастодіальний гаманець.
Це централізований сервіс на кшталт банку, де відповідальність за збереження грошей несе третя сторона – централізована біткоїн-біржа, котра потребує проходження верифікації особи. Вона ж надає доступ до ринків.
- Некастодіальний гаманець.
Це децентралізований біткоїн-гаманець із відкритим вихідним кодом, котрий зберігає сід-фразу (ключ до біткоїн-гаманця) на пристрої. Що дає власнику такого гаманця повний контроль над активами.WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.