Кількість вражає: скільки у світі біткоїн-автоматів і як ними користуватись

У травні загальна кількість біткоїн-автоматів у світі збільшилась на 5%. Майже всі вони розташовані в США, на долю яких припадає 84,7%.

Скільки біткоїн-автоматів у світі

Всього у світі налічується 35 065 таких автоматів. З них 30 014 знаходиться в США.

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На другому місці за кількістю біткоїн-автоматів – Канада. Тут встановлено 2 740 пристроїв, що складає 7,6% загальної кількості. На третьому – Австралія, 463 одиниць (1,3%).

Для чого потрібні біткоїн-автомати Це спеціалізовані пристрої, які дозволяють купувати або продавати біткоїни, використовуючи



Деякі з цих машин також дають можливість відправляти біткоїни на певну адресу або виводити криптовалюту на фізичний носій, наприклад, на паперовий гаманець (аркуш паперу з роздрукованою інформацією-доступом до операцій з валютою).



Крім того, з їхньою допомогою можна обміняти біткоїни на фіатні гроші та навпаки. Це спеціалізовані пристрої, які дозволяють купувати або продавати біткоїни, використовуючи фіатні гроші чи дебетову картку.Деякі з цих машин також дають можливість відправляти біткоїни на певну адресу або виводити криптовалюту на фізичний носій, наприклад, на паперовий гаманець (аркуш паперу з роздрукованою інформацією-доступом до операцій з валютою).Крім того, з їхньою допомогою можна обміняти біткоїни на фіатні гроші та навпаки.

Як купити чи продати біткоїни в Україні

Через централізовану біткоїн-біржу.

Через онлайн-обмінник.

Через біткоїн-гаманець із функцією обмінника.

Де зберігати криптовалюту

Перед купівлею експерти радять спочатку визначитись з місцем зберігання біткоїнів. Фактично, зазначають вони, існує 2 варіанти цього:

кастодіальний гаманець.

Це централізований сервіс на кшталт банку, де відповідальність за збереження грошей несе третя сторона – централізована біткоїн-біржа, котра потребує проходження верифікації особи. Вона ж надає доступ до ринків.

Некастодіальний гаманець.

Це децентралізований біткоїн-гаманець із відкритим вихідним кодом, котрий зберігає сід-фразу (ключ до біткоїн-гаманця) на пристрої. Що дає власнику такого гаманця повний контроль над активами.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.