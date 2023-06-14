Можливість для тих, хто не має кредитних карток

Провести оплату можна буде як у маленьких магазинах, так і бутиках з готелями. Це здійснюватиметься за допомогою інструментів компанії Pouch, яка спеціалізується на платежах в біткоїнах.

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Як пояснили в самій компанії, обмежена доступність способів оплати товарів та послуг для клієнтів – серйозна проблема для філіппінського малого бізнесу. Адже:

кредитні картки стягують комісію до 3% ;

; не всі мешканці країни мають ці картки;

не у всіх туристів є місцева валюта.

Зі зростанням числа користувачів інтернету та смартфонів на Філіппінах прийняття біткоїна як засобу платежу відкриває можливості для тих, хто не має кредитних карток або місцевої фіатної валюти. Дозволяючи здійснювати покупки онлайн або в магазині,

– розповіли криптоексперти.

Як це працюватиме

За допомогою будь-якого криптовалютного гаманця клієнти скануватимуть QR-код продавця.

Pouch конвертуватиме біткоїни в песо, переказуючи кошти безпосередньо на банківський рахунок продавця.

Що кажуть підприємці

Деякі підприємства на популярному серед туристів острові Боракаї вже впровадили біткоїн-платежі. За їхніми словами, це "гарна альтернатива високим комісіям, які стягуються з користувачів кредитних карток". А крім того, такий хід дозволив:

залучити ширшу клієнтську базу;

збільшити продажі.

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