Влада країни відіграватиме потужну роль

Створенням майнінгового центру потужністю 241 мегават займеться місцева компанія Volcano Energy. Збудують його в місці з, як запевняється, винятковим потенціалом енергії.

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За розрахунками, майнінговий центр працюватиме на:

сонячній енергії, яка забезпечуватиме 169 мегават потужності;

вітровій – 72 мегават.

Для реалізації проєкту планують залучити 1 мільярд доларів від провідних інвесторів індустрії. При цьому влада Сальвадору:

відіграватиме вирішальну роль у плануванні та реалізації проєкту;

володітиме 23% його.

Важливо! Сальвадор став першою державою у світі, яка визнала біткоїн законним платіжним засобом.

Амбіції Сальвадору

За допомогою потужного майнінгового центру влада Сальвадору хоче перетворити країну на великого глобального гравця в індустрії видобутку біткоїнів.

Крім того, очікується, що реалізація проєкту також позитивно вплине на розвиток самого біткоїна. Зокрема, підвищить:

енергетичну конкурентоспроможність;

диверсифікацію;

географічне розширення мережі криптовалюти.

Що з криптовалютами в Україні

Зі свого боку, директор Департаменту стратегії й розвитку НБУ Арсен Макарчук раніше розповів, що Україна не дуже відрізнятиметься від європейських країн у питаннях регуляції криптовалют. Проте певні особливості все ж можуть бути.

від європейських країн у питаннях регуляції криптовалют. Проте певні особливості все ж можуть бути. Регламент враховуватиме окремі правові реальності, зокрема наявність двох регуляторів і відповідний поділ сфер регулювання ринку фінансових послуг між ними.

Нині влада працює над новим законом про криптовалюту в Україні.

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