Возможность для тех, кто не имеет кредитных карт
Провести оплату можно будет как в маленьких магазинах, так и бутиках с гостиницами. Это будет осуществляться с помощью инструментов компании Pouch, специализирующейся на платежах биткоинами.
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Как объяснили в компании, ограниченная доступность способов оплаты товаров и услуг для клиентов – серьезная проблема для филиппинского малого бизнеса. Ведь:
- кредитные карты взимают комиссию до 3% ;
- не все жители страны имеют эти карты;
- не у всех туристов есть местная валюта.
С ростом числа пользователей интернета и смартфонов на Филиппинах принятие биткоина как средства платежа открывает возможности для тех, кто не имеет кредитных карт или местной фиатной валюты. Позволяя совершать покупки онлайн или в магазине,
– рассказали криптоэксперты.
Как это будет работать
- С помощью любого криптовалютного кошелька клиенты будут сканировать QR-код продавца.
- Pouch будет конвертировать биткоины в песо, переводя средства непосредственно на банковский счет продавца.
Что говорят предприниматели
Некоторые предприятия на популярном среди туристов острове Боракаи уже внедрили биткоин-платежи. По их словам, это "хорошая альтернатива высоким комиссиям, которые взимаются с пользователей кредитных карт". А кроме того, такой ход позволил:
- привлечь более широкую клиентскую базу;
- увеличить продажи.