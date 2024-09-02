Изменилась ли цена биткойна в начале сентября
2 сентября 2024, 13:57Читати новину українською
За последнюю неделю курс биткойна опустился более чем на 5 тысяч долларов и достигает 58 тысяч долларов. Несмотря на это за последние 2 года доминирование самой популярной криптовалюты существенно возросло.
Цена самых популярных криптовалют
Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 2 сентября выглядит следующим образом:
- Bitcoin (BTC) – 58,23 тысячи доллара за монету (+0,03% за сутки);
- Ethereum (ETH) – 2,47 тысячи доллара за монету (-0,2% за сутки).
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Доминирование биткойна возросло
Как сообщают в Glassnode, биткойн, как ведущий цифровой актив, продолжает увеличивать свое доминирование. Сейчас криптовалюта охватывает потрясающие 56% от общей рыночной капитализации.
- Доминирование биткойна выросло с нетривиальных 38% в ноябре 2022 года до 56% в августе 2024 года. А доминирование Ethereum упало с 16,8% до 15,2%.
- Несмотря на бурную и изменчивую ценовую динамику, убеждение долгосрочных владельцев остается непоколебимым. Они отдают предпочтение накоплению и HODL монетам.
- В то же время краткосрочные владельцы понесли основное бремя убытков во время недавнего спада.