На сколько подорожал Toncoin

За последние сутки токен подорожал на 5%. По состоянию на 9:45 его стоимость достигала 5,58 доллара.

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Для сравнения, накануне судебного заседания Toncoin стоил ориентировочно 5,1 доллара. В то же время ранее этот токен имел цену почти 7 долларов.

Обратите внимание! Дуров вышел под залог в размере 5 миллионов евро 28 августа. При этом, он не имеет права покидать территорию Франции и обязан отмечаться в полиции 2 раза в неделю.

Падение произошло в момент, когда появились новости об аресте Дурова. Тогда токен подешевел на ориентировочно 20%. То есть Toncoin с 6,71 доллара опустился до 5,66 доллара.

Напомним! 24 августа было проведение задержания Павла Дурова во Франции. Арест состоялся из-за отказа основателя Telegram сотрудничать с французскими правоохранителями.