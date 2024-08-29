Худший сценарий
Народный депутат Украины, "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что энергетики сейчас активно ремонтируют свою инфраструктуру, а для того, чтобы привести в порядок АЭС нужно время.
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Также он отметил, что если Россия захочет выключить Украине свет, у нее получится это сделать краткосрочно.
Можно предположить какой-то худший сценарий, что будет блэкаут, он не будет длительным. Он может быть кратковременным, на несколько часов.
В случае блэкаута, ремонтные работы займут несколько часов.
Поэтому глобально для нашей страны они не принесут какой-то тотальной опасности. Но каких-то неудобств могут нанести,
– добавил он.
Депутат отметил, что удары по энергетике вызывают финансовые потери для Украины. Однако на некоторых подстанциях уже успели построить защиту второго уровня.