Соглашение о реструктуризации
Это решение позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на обслуживании долга в течение ближайших трех лет, что усилит бюджет и улучшит финансирование обороны.
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Поздравляю команду Минфина с этой победой и искренне благодарю наших партнеров за неизменную поддержку.
Соглашение о реструктуризации предусматривает обмен существующих еврооблигаций на новый пакет с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и уменьшением чистой приведенной стоимости долга примерно на 60%.
После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен, причем первое погашение в размере 1,17 миллиарда долларов запланировано на 2029 год.
Заметьте! Без этой реструктуризации основную сумму долга в 9,3 миллиарда долларов (без учета капитализированных процентов) нужно было бы выплатить в период с 2024 по 2029 год.
Долги Украины в 2024 году
По данным Министерства финансов, по состоянию на 31 июля 2024 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга составляет 155,36 миллиарда долларов.
Из этой суммы государственный долг составляет 147,46 миллиарда долларов, из которых:
- внутренний долг (задолженность перед выпущенными ценными бумагами и банками) - 40,73 миллиарда долларов;
- внешний долг (задолженность по займам от международных финансовых организаций) - 106,72 миллиарда долларов.