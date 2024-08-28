Государственный долг Украины вырос на месяц
За июль сумма государственного долга выросла на 206,16 миллиарда гривен или 3,20 миллиарда долларов в эквиваленте.
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Сейчас госдолг растет из-за увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров. Соответственно большая часть этого долга это займы, полученные от международных финансовых учреждений и правительств других стран.
30 июня средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины снизилась с 6,24% до 5,6%.
Напомним! В июле на валютные счета поступило 2,483 миллиарда долларов.
Эта сумма делится на:
- 2,197 миллиарда долларов – от Международного валютного фонда;
- 286 миллионов долларов – от размещения валютных ОВГЗ.