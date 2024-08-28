Державний борг України зріс на місяць

За липень сума державного боргу зросла на 206,16 мільярда гривень або 3,20 мільярда доларів у еквіваленті.

Читайте також Для чого НБУ впровадив ліміт на перекази

Нині держборг зростає через збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Відповідно більша частина цього боргу це позики, одержані від міжнародних фінансових установ та урядів інших країн.

30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України знизилася з 6,24% до 5,6%.

Нагадаємо! У липні на валютні рахунки надійшло 2,483 мільярда доларів.

Ця сума поділяється на: