Для чего это решение нужно НБУ
Банкир Андрей Пышный назвал решение относительно лимитов временным и антикризисным. По его словам, большинство граждан не почувствует никаких изменений, поскольку их переводы не превышают утвержденную сумму.
Читайте также Буквально несколько кликов: как подать заявление на перерасчет пенсии через ПФУ
Мы ощутимо увеличили предельную сумму переводов и отказались от лимита на количество операций.
Утвержденное решение несколько отличается от того, которое анонсировали в мае. Банкир отметил, что работа с "дропами" требует комплексного решения.
Мы имеем видение, как нужно действовать. Но эта работа требует времени. Поэтому, прежде чем будут финализированы все необходимые решения и изменения, нужно максимально минимизировать деятельность "дропов",
– отмечает банкир.
Заметьте! По данным НБУ, ежемесячные переводы 98% их клиентов не превышают указанную сумму.