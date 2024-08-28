Объявят ли в Украине дефолт

Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Пендзин объяснил, что недавнее принятое постановление Кабмином по обслуживанию обязательств Украины свидетельствует о том, что с держателями варрантов договориться Украина так и не смогла. В то же время не просто так украинский рейтинг понизили до "частично дефолтного".

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Обратите внимание! По состоянию на 2 августа рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило кредитный рейтинг Украины в результате переговоров о реструктуризации еврооблигаций и моратории на выплату процентов.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба То есть мы сейчас с вами в частичном дефолте. Мы официально отказались от обслуживания части нашего долга. В то же время Украина готова согласиться на "откуп", впрочем он довольно не выгоден для держателей облигаций. Поэтому пока подтверждения по этому поводу нет.

Был ли в Украине уже дефолт В начале создания Украины как независимого государства в 1998 году ее экономика была тесно связана с Россией, которая тогда объявила дефолт. Это также "отразилось" и на Украине. Экономический кризис привел к значительной девальвации национальной валюты. Как следствие, курс американской валюты подскочил с 2 гривен до 5 гривен за доллар. Впрочем решением этой ситуации стала помощь от МВФ.

Кроме того, в июне этого года уже была речь о техническом дефолте в Украине. Предшествовало этому то, что оставалось 1,5 месяца для решения проблемы с кредиторами по реструктуризации международного долга.

О чем говорится в постановлении

В Кабмине приняли постановление, которое свидетельствует об остановке обслуживания обязательств Украины перед некоторыми кредиторами по кредитам и еврооблигациям. Кроме того, говорится и об обязательствах по ВВП-варрантам.

В постановлении предусмотрена остановка по таким инструментам:

с 3 сентября 2024 года – по кредиту перед Cargill Financial Services International, Inc. Долг Украины перед Cargill составлял около 700 миллионов долларов;

– по кредиту перед Cargill Financial Services International, Inc. Долг Украины перед Cargill составлял около 700 миллионов долларов; с 9 ноября 2024 года – по гарантийным обязательствам государства по долгу по "зеленым" облигациям Укрэнерго, выпущенными под залог государства в 2021 году на общую сумму около 830 миллионов долларов;

– по гарантийным обязательствам государства по долгу по "зеленым" облигациям Укрэнерго, выпущенными под залог государства в 2021 году на общую сумму около 830 миллионов долларов; с 31 мая 2025 года – платежей по ВВП-варрантам Украины.

Что такое варант Это ценная бумага, которая дает владельцу право на покупку некоторого количества акций компании в любое время до завершения действия контракта по определенной цене. Количество акций, цена и время, в течение которого можно обменять варант на акции, есть в условиях самого варранта.

Какие последствия для экономики Украины

Интересно, что по словам Пендзина, частичный дефолт ничего не будет означать для Украины. Все потому, что государство в преддефолтном состоянии еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Мы и так с вами на рынки коммерческих заимствований не выходим. А макроэкономическое финансирование от партнеров идет напрямую Украине, как суверенному государству,

– говорит он.

Важно добавить! Украина отказалась от выполнения частичного обязательства не по всем выпускам облигаций евробондов, а только по тем, по которым не достигнуты принципиальные договоренности с кредиторами.

В то же время экономист Ярослав Жалило рассказывает 24 Каналу, что даже то, что Украина уже провела частичную реструктуризацию долга означает технический дефолт.

Ярослав Жалило Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Так отображается по международной статистике, ведь фактически Украина не выплачивает, а переносит выплаты по кредитам.

Как предполагает Жалило, поскольку правительство отчиталось ранее о том, что договоренность о реструктуризации была достигнута только с некоторыми кредиторами, то после этого были нужны и соответствующие решения.

Если есть бюджет, а в нем предусмотрено, что выплаты должны осуществляться и на это есть распоряжение, значит для того, чтобы кто-то эти распоряжения не выполнял, стоит их соответствующим образом отменить,

– объясняет экономист Жалило решение по Постановлению.

Реструктуризация долга

22 июля Украина смогла договориться с Комитетом держателей еврооблигаций по комплексной реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Соглашение обеспечит экономию 11,4 миллиарда долларов США на обслуживание долга в течение следующих 3 лет. К 2033 году экономия составит 22,75 миллиарда долларов США. Это освободит жизненно необходимые финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на оборону и социальные расходы.

В Министерстве финансов заявили, что соглашение о реструктуризации предусматривает обмен уже существующих еврооблигаций в обращении на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму 1,17 миллиарда долларов состоится в 2029 году.

В то же время без реструктуризации основная сумма долга в размере 9,3 миллиарда долларов (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Напоминаем! В июне стало известно о том, что Украина не смогла достичь согласия с группой держателей облигаций по реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов.

Поэтому Украина предложила несколько вариантов для реструктуризации долга, которые заключались в обмене всех серий еврооблигаций:

Вариант первый – обмен на серию инструментов с фиксированным доходом (простые облигации) и государственные деривативные инструменты,

– обмен на серию инструментов с фиксированным доходом (простые облигации) и государственные деривативные инструменты, Вариант второй – обмен на серию простых облигаций.

Долги Украины в 2024 году

Данные Минфина свидетельствуют о том, что общая сумма государственного и гарантированного государством долга по состоянию на 31 июля 2024 года составляет 155,36 миллиарда долларов.