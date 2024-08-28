Чи оголосять в Україні дефолт

Під час розмови з 24 Каналом економіст Олег Пендзин пояснив, що нещодавня ухвалена постанова Кабміном щодо обслуговування зобов'язань України свідчить про те, що з тримачами варантів домовитися Україна так і не змогла. Водночас не просто так український рейтинг понизили до "частково дефолтного".

До теми Дефолт в Україні: чи буде він і що це означатиме для населення

Зауважте! Станом на 2 серпня рейтингове агентство S&P Global Ratings погіршило кредитний рейтинг України внаслідок переговорів про реструктуризацію єврооблігацій та мораторій на виплату відсотків.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Тобто ми зараз з вами в частковому дефолті. Ми офіційно відмовилися від обслуговування частини нашого боргу. Водночас Україна готова погодитися на "відкуп", втім він доволі не вигідний для тримачів облігацій. Тому поки що підтвердження щодо цього немає.

Чи був в Україні вже дефолт На початку створення України як незалежної держави у 1998 році її економіка була тісно пов'язана із Росією, яка тоді оголосила дефолт. Це також "відбилося" й на Україні. Економічна криза призвела до значної девальвації національної валюти. Як наслідок, курс американської валюти скочив із 2 гривень до 5 гривень за долар. Втім вирішенням цієї ситуації стала допомога від МВФ.

Крім того, у червні цього року вже була мова про технічний дефолт в Україні. Передувало цьому те, що залишалося 1,5 місяця для розв'язання проблеми із кредиторами щодо реструктуризації міжнародного боргу.

Про що йдеться в постанові

В Кабміні ухвалили постанову, яка свідчить про зупинку обслуговування зобов'язань України перед деякими кредиторами за кредитами та єврооблігаціями. Крім того, йдеться й про зобов'язання за ВВП-варантами.

В постанові передбачено зупинку за такими інструментами:

з 3 вересня 2024 року – за кредитом перед Cargill Financial Services International, Inc. Борг України перед Cargill становив близько 700 мільйонів доларів;

– за кредитом перед Cargill Financial Services International, Inc. Борг України перед Cargill становив близько 700 мільйонів доларів; з 9 листопада 2024 року – за гарантійними зобов'язаннями держави щодо боргу за "зеленими" облігаціями Укренерго, випущеними під заставу держави у 2021 році на загальну суму близько 830 мільйонів доларів;

– за гарантійними зобов'язаннями держави щодо боргу за "зеленими" облігаціями Укренерго, випущеними під заставу держави у 2021 році на загальну суму близько 830 мільйонів доларів; з 31 травня 2025 року – платежів за ВВП-варантами України.

Що таке варант Це цінний папір, який дає власнику право на купівлю деякої кількості акцій компанії в будь-який час до завершення дії контракта за певною ціною. Кількість акцій, ціна і час, протягом якого можна обміняти варант на акції, є в умовах самого варанта.

Які наслідки для економіки України

Цікаво, що за словами Пендзина, частковий дефолт нічого не означатиме для України. Все тому, що держава в переддефолтному стані ще з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Ми й так з вами на ринки комерційних запозичень не виходимо. А макроекономічне фінансування від партнерів йде напряму Україні, як суверенній державі,

– каже він.

Важливо додати! Україна відмовилася від виконання часткового зобов'язання не по всіх випусках облігацій євробондів, а лише по тих, по яких не досягнуті принципові домовленості з кредиторами.

Водночас економіст Ярослав Жаліло розповідає 24 Каналу, що навіть те, що Україна вже провела часткову реструктуризацію боргу означає технічний дефолт.

Ярослав Жаліло Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Так відображається по міжнародній статистиці, адже фактично Україна не виплачує, а переносить виплати за кредитами.

Як припускає Жаліло, оскільки уряд прозвітував раніше про те, що домовленість щодо реструктуризації була досягнута лише з деякими кредиторами, то після цього були потрібні й відповідні рішення.

Якщо є бюджет, а у ньому передбачено, що виплати мають здійснюватися й на це є розпорядження, отже для того, щоб хтось ці розпорядження не виконував, варто їх відповідним чином скасувати,

– пояснює економіст Жаліло рішення щодо Постанови.

Реструктуризація боргу

22 липня Україна змогла домовитися з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Угода забезпечить економію 11,4 мільярда доларів США на обслуговування боргу протягом наступних 3 років. До 2033 року економія складе 22,75 мільярда доларів США. Це звільнить життєво необхідні фінансові ресурси, які можуть бути спрямовані на оборону та соціальні видатки.

В Міністерстві фінансів заявили, що угода про реструктуризацію передбачатиме обмін вже існуючих єврооблігацій в обігу на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму 1,17 мільярда доларів відбудеться у 2029 році.

Водночас без реструктуризації основна сума боргу в розмірі 9,3 мільярда доларів (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.

Нагадуємо! У червні стало відомо про те, що Україна не змогла досягти згоди з групою власників облігацій щодо реструктуризації міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів.

Відтак Україна запропонувала декілька варіантів для реструктуризації боргу, які полягали в обміні всіх серій єврооблігацій:

Варіант перший – обмін на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти,

– обмін на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти, Варіант другий – обмін на серію простих облігацій.

Борги України у 2024 році

Дані Мінфіну свідчать про те, що загальна сума державного та гарантованого державою боргу станом на 31 липня 2024 року складає 155,36 мільярда доларів.