Чи змінилася ціна біткойна на початку вересня
2 вересня 2024, 13:57Читать новость на русском
За останній тиждень курс біткойна опустився на понад 5 тисяч доларів та досягає 58 тисяч доларів. Попри це за останні 2 роки домінування найпопулярнішої криптовалюти суттєво зросло.
Ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 2 вересня має такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 58,23 тисячі долара за монету (+0,03% за добу);
- Ethereum (ETH) – 2,47 тисячі долара за монету (-0,2% за добу).
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Домінування біткойна зросло
Як повідомляють в Glassnode, біткойн, як провідний цифровий актив, продовжує збільшувати своє домінування. Зараз криптовалюта охоплює приголомшливі 56% від загальної ринкової капіталізації.
- Домінування біткойнів зросло з нетривіальних 38% у листопаді 2022 року до 56% у серпні 2024 року. А домінування Ethereum впало з 16,8% до 15,2%.
- Попри бурхливу та мінливу цінову динаміку, переконання довгострокових власників залишається непохитним. Вони віддають перевагу накопиченню та HODL монетам.
- Водночас короткострокові власники понесли основний тягар збитків під час нещодавнього спаду.