Криптоинвесторы стали жаднее: как это повлияет на курс биткойна

Индекс алчности и страха, разработанный компанией Matrixport, начал постепенно расти. Это может сигнализировать о предстоящем удорожании биткойна.

Индекс алчности и страха среди криптоинвесторов вырос

Этот индекс определяет основные настроения среди криптоинвесторов, например, 90% означает жадность и оптимизм, а 10% – страх и пессимизм. Обычно оптимистичные настроения показывают на вершине рынка, а пессимистические внизу.

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Последние исследования показывают, что этот индекс поднялся с 30 до 60%.

Похоже, что индекс достиг дна, потому что дневной сигнал (серый цвет) указывает на порыв вверх. После четырех недель консолидации этот индикатор бычий, и цены на биткойн могут восстановить восходящий тренд,

– сказал руководитель отдела исследований и стратегии Matrixport Маркус Тилен.

На фоне волатильности биткойн торгуется в пределах 28 тысяч и 30 тысяч долларов последние несколько недель. Некоторые считают, что также на курс повлияет решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по заявкам на спотовые биржевые фонды (ETF).

Торги на рынке криптовалюты рекордно упали

В начале 2023 года объемы торговли на криптобиржах упали до 2,36 триллиона долларов. В общем, прослеживаются следующие тенденции на рынке:

торговая активность на CEX – снизилась на 12%;

спотовая торговля – до 515 миллиардов долларов, на 10,5%;

деривативы – на 12,7%, до 1,85 триллиона долларов.

Это может быть связано с отсутствием волатильности биткойна и Ethereum. В некоторые дни июля ВТС практически не изменялся в цене.