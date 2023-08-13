Кто владеет наибольшим количеством биткойнов
Естественно, что создатель биткойна Сатоши Накамото владеет наибольшим количеством этих монет – около 1,1 миллиона ВТС. Однако он не совершает с ними никаких транзакций и не тратит их.
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Большую роль играют корпоративные и институциональные инвесторы, такие как:
- Grayscale Bitcoin Trust – 624 947 биткойнов;
- CoinShares Bitcoin ETF – 37 603 биткойна;
- Purpose Bitcoin ETF – 23 533 биткойна.
Рекордсмены по владению биткойнами и среди частных компаний, к которым относятся Block.one (164 000 BTC) и Mt. Gox (141686 BTC). Однако до конца года они планируют потратить эти монеты, потому их позиции могут ослабеть.
Среди публичных компаний лидерами являются:
- MicroStrategy – 152 333 биткойна;
- Marathon Digital – 11 466 биткойнов;
- Tesla – 9 720 биткойнов.
Кто еще владеет большим количеством монет
К слову, некоторые владельцы биткойнов используют их в DeFi-сегменте, чтобы иметь доступ к другим блокчейнам и дополнительному функционалу. Например, Wrapped BTC имеет 161 468 биткойнов. Однако такое использование монет сомнительно и не защищено из-за ненадежных блокчейнов.
Правительства получают криптовалюту из разных источников, например, Украина получает международную помощь от биткойнеров в связи с полномасштабной войной.