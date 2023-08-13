Кто владеет наибольшим количеством биткойнов

Естественно, что создатель биткойна Сатоши Накамото владеет наибольшим количеством этих монет – около 1,1 миллиона ВТС. Однако он не совершает с ними никаких транзакций и не тратит их.

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Большую роль играют корпоративные и институциональные инвесторы, такие как:

  • Grayscale Bitcoin Trust – 624 947 биткойнов;
  • CoinShares Bitcoin ETF – 37 603 биткойна;
  • Purpose Bitcoin ETF – 23 533 биткойна.

Рекордсмены по владению биткойнами и среди частных компаний, к которым относятся Block.one (164 000 BTC) и Mt. Gox (141686 BTC). Однако до конца года они планируют потратить эти монеты, потому их позиции могут ослабеть.

Среди публичных компаний лидерами являются:

  • MicroStrategy – 152 333 биткойна;
  • Marathon Digital – 11 466 биткойнов;
  • Tesla – 9 720 биткойнов.

Кто еще владеет большим количеством монет

К слову, некоторые владельцы биткойнов используют их в DeFi-сегменте, чтобы иметь доступ к другим блокчейнам и дополнительному функционалу. Например, Wrapped BTC имеет 161 468 биткойнов. Однако такое использование монет сомнительно и не защищено из-за ненадежных блокчейнов.

Правительства получают криптовалюту из разных источников, например, Украина получает международную помощь от биткойнеров в связи с полномасштабной войной.