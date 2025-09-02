Долгосрочные держатели биткоина в последние недели активизировали продажу своих активов. Массовая распродажа криптовалюты усилила давление на рынок.

Сколько биткоинов было продано?

По данным аналитической компании Glassnode, специализирующейся на блокчейн-исследованиях, в пятницу, 29 августа так называемые терпеливые инвесторы реализовали 97 тысяч биткоинов на сумму почти 3 миллиарда долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на CoinDesk.

Это стало крупнейшей распродажей криптовалюты со стороны долгосрочных владельцев за год.

Движущееся среднее объема монет, проданных долгосрочными держателями за 14 дней, достигла почти 25 тысяч – максимального уровня с января. Аналитики относят к этой категории инвесторов тех, кто владеет монетами более 155 дней.

Важно! В пятницу, 29 августа, курс биткоина снизился более чем на 3,7% – до 108 тысяч долларов, а к утру понедельника опустился до 107 400 долларов. На момент подготовки материала криптовалюта торговалась на уровне 110 290 долларов, что на 12% ниже рекордного максимума в 124 429 долларов.

Что подталкивает инвесторов к фиксации прибыли?

С начала года, когда цена биткоина впервые превысила 100 тысяч долларов, долгосрочные владельцы, включая кошельки, которые были неактивны в течение многих лет, начали регулярно продавать свои активы.

Одним из объяснений можно считать психологический фактор.

Интересно! Немного активов в мире стоят 100 тысяч долларов за единицу, их буквально можно пересчитать по пальцам. Поэтому неудивительно, что многие инвесторы воспринимают эту отметку как слишком высокую и предпочитают зафиксировать прибыль.

Это также говорит о том, что рынку понадобится время, чтобы привыкнуть к уровню 100 тысяч долларов как к новой норме для биткоина.

Торги вокруг этой шестизначной отметки, скорее всего, будут сохраняться еще некоторое время, пока инвесторы адаптируются к такой высокой цене.

Что надо знать о рынке криптовалют?