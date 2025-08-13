Что решил британец относительно потерянных средств?

С тех пор стоимость криптовалюты взлетела, и Хауэллс боролся с местным советом за право обыскать свалку в Ньюпорте, где, вероятно, похоронены его биткоины, сейчас стоимостью более 717 миллионов фунтов (около 900 миллионов долларов США), пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Читайте также Биткойн приближается к рекорду: сколько сейчас стоит криптовалюта

Как отмечает издание, мужчина подал в суд, чтобы получить разрешение на поиск на свалке, принадлежащей городскому совету. Но в начале этого года судья отклонил его дело.

Британец даже предлагал выкупить полигон у городского совета Ньюпорта, получив поддержку от миллионеров из хедж-фондов, которые хотели долю в его находке. Но и эти его предложения были отклонены.

Джеймс Хауэллс говорил, что "никогда не потеряет надежды" вернуть биткоины. Однако считает, что "ворота закрыли те, кто имеет власть".

Мне отказали даже в доступе, чтобы начать поиск. Что еще я могу сделать? Что вы хотите, чтобы я попробовал?

– говорил Хауэллс в интервью.

Он добавил, что с удовольствием начал копать завтра. Но они не изменят своего мнения.

Я верил, что когда стоимость этого жесткого диска достигнет 1 миллиарда долларов, они опомнятся и скажут: "Ладно, давайте поговорим и попробуем это осуществить". Даже после того, как я предложил многомиллионную сделку, чтобы купить свалку, они все равно мне не ответили. Что еще я могу сделать?

– рассказал Джеймс Хауэллс.

Теперь мужчина планирует создать собственную криптовалюту Ceiniog Coin, привязанную к стоимости его потерянного жесткого диска, чтобы вернуть часть своих денег.

Я больше не пытаюсь общаться с ними - я делал это 12 лет. Если они захотят поговорить со мной, то пусть сами свяжутся,

– заявил Хауэллс.

Джеймс подал иск, чтобы получить законное право на поиск потерянного жесткого диска, но местные власти требовали отклонить иск. И в январе этого года судья вынес решение в ее пользу.

Важно! Судья Кейсер, который заседал как судья Высокого суда, заявил, что иск Хауэллса "не имеет реальных перспектив на успех", если позволить делу дойти до слушания.