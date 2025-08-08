О том, что видят гиганты и что делать другим – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Как мыслят крупные игроки?

Крупные игроки – это фонды, банки, институциональные инвесторы, которые обладают аналитикой, ресурсами и стратегическим мышлением. Их не пугает краткосрочная волатильность, наоборот – они ее используют.

Во времена инфляционного давления и нестабильной денежной политики США, криптовалюты становятся для них цифровым золотом. Как говорит легенда инвестирования Рэй Далио: "15% портфеля стоит держать в биткоине или золоте, чтобы защитить себя от обесценивания фиатных денег".

Когда госдолг США превышает 36 триллионов долларов и продолжает расти, крупные игроки видят в этом сигнал: пришло время диверсифицировать активы и защитить капитал.

Одни из лучших инвестиционных возможностей возникают во время паники, когда биткоин и криптоактивы продаются "со скидкой". В такие моменты они особенно интересны для опытных инвесторов.

Пока розничные инвесторы боятся и продают с потерями, крупные игроки покупают через OTC-сделки - внебиржевые транзакции, позволяющие собирать большие объемы без влияния на рыночную цену. Это позволяет формировать позиции незаметно и выгодно.

Например, в июле 2025 года Anchorage Digital приобрела более 10 000 биткоинов на 1,19 миллиарда долларов. Эта крупная сделка свидетельствует о стратегическом накоплении перед будущим ростом.

Как крупные игроки накапливают крипту?

Их подход простой, но действенный – Dollar Cost Averaging, или стратегия усреднения стоимости. Институции не ждут момента, а покупают постепенно, распределяя покупки во времени. Это помогает снизить риски, сохранить эмоциональную устойчивость и накопить актив по разумной цене.

Самый известный кейс – компания MicroStrategy (теперь Strategy), которая с 2020 года обменивает доллары на биткоины. По состоянию на июль 2025 она владеет 597 325 биткоинами, купленными в среднем по 70 982 долларов. Благодаря росту цены Strategy имеет более 14 миллиардов долларов нереализованной прибыли, а акции MSTR выросли на 39% в этом году – это больше прироста самого биткоина (25%).

Это не единичный пример. По состоянию на июнь 2025 года более 220 публичных компаний уже имеют в резервах более 592 000 биткоинов. Хотя определенная часть из них просто следует тренду, что не всегда является взвешенным решением – если только это не продуманный PR-шаг.

Чему стоит научиться новичкам?

Во-первых, без паники. Не давайте эмоциям управлять вашими действиями. Страхи, как FOMO, поспешные решения – редко приводят к успеху. Рынок всегда движется волнами: после падений приходит рост.

Не давайте эмоциям управлять вашими действиями. Страхи, как FOMO, поспешные решения – редко приводят к успеху. Рынок всегда движется волнами: после падений приходит рост. Во-вторых, смотрите, что делают крупные игроки . Пока большинство продает, фонды и банки скупают крипту. Они играют в долгую и не гонятся за сиюминутной прибылью.

. Пока большинство продает, фонды и банки скупают крипту. Они играют в долгую и не гонятся за сиюминутной прибылью. В-третьих, инвестируйте с планом. Например, до следующего халвинга (ориентировочно раз в 4 года), и делайте это постепенно, по методу DCA.

Помни: большие игроки не пытаются угадать момент. Они строят позицию и ждут. В то время как мелкие игроки суетятся.

Взгляд в будущее: кто выиграет?

Криптовалюты больше не ниша для избранных. Когда такие гиганты, как BlackRock, запускают ETF, а правительства обсуждают цифровые валюты – это сигнал: мы входим в новую финансовую эпоху. Институции уже зашли на этот рынок, хотя для большинства еще страшно.

Массовая адаптация продолжается, но выигрывают те, кто действует, пока другие сомневаются. Один из действенных подходов – стратегия DCA (постепенных покупок). Однако важно не просто инвестировать равные суммы в одинаковые дни, а гибко реагировать на рыночные просадки, используя коррекции как возможность для входа.

Отвечая на вопрос о том, кто выигрывает, можно с уверенностью сказать: прибыль в крипте не появляется случайно. Она приходит к тем, кто имеет четкий план, контролирует эмоции, придерживается стратегии и проявляет дисциплину. Именно такие инвесторы побеждают!