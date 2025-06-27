Но это обдуманная стратегия, или просто погоня за прибылью? И как это повлияет на рынок? Читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Заметьте Медиакомпания Трампа подала заявку на запуск криптобиржи

Как началась стратегия накопления

Первопроходцем стала компания MicroStrategy, которая еще в 2020 году начала обменивать часть своих долларовых резервов на биткоин. Этот шаг стал сигналом для других: во времена девальвации фиата, бизнес ищет альтернативу наличке и золоту. Планы MicroStrategy привлекли внимание компаний, которые стремятся к защите от инфляции.

По состоянию на июнь 2025 года, более 220 публичных компаний держат в резервах около 592 000 биткоинов. Это явление дало начало новому классу активов – "биткоин-прокси", то есть акциям компаний, стоимость которых тесно коррелирует с курсом криптовалюты.

Возможности для компаний и инвесторов

Рост капитала – в случае удачного входа на "дни" курса, компании фиксируют многократный рост активов. (Например, акции Strategy выросли почти в 10 раз после перехода на биткоин).

– в случае удачного входа на "дни" курса, компании фиксируют многократный рост активов. (Например, акции Strategy выросли почти в 10 раз после перехода на биткоин). Защита от инфляции – биткоин позиционируют как "цифровое золото", способное сохранять стоимость в условиях девальвации национальных валют.

– биткоин позиционируют как "цифровое золото", способное сохранять стоимость в условиях девальвации национальных валют. Привлекательные условия финансирования – высокая стоимость акций позволяет выгодно привлекать капитал через новые эмиссии.

– высокая стоимость акций позволяет выгодно привлекать капитал через новые эмиссии. Расширение инвесторской базы – некоторые инвесторы выбирают акции таких компаний как способ косвенного участия в крипторынке.

– некоторые инвесторы выбирают акции таких компаний как способ косвенного участия в крипторынке. Дополнительный доход – через использование биткоина в DeFi (финансовые услуги без банков и посредников) или стейкинга (депозит) компании могут генерировать пассивную прибыль.

Риски для компаний и инвесторов

Размывание капитала. Чтобы купить биткоин, компании часто привлекают средства через дополнительную эмиссию акций или долговые инструменты. Это может снизить цену акций, даже если стоимость биткоина растет. Пример – Semler потеряла более 45% капитализации, несмотря на покупку биткоина, из-за сомнений рынка в стратегии.

Иллюзия роста. Высокий курс биткоина не гарантирует рост стоимости компании. Слабое управление рисками способно повысить недоверие инвесторов и привести к финансовым потерям.

Риск превращения в спекулянта. Некоторые компании следуют биткоин-стратегиям лидеров, не понимая глубинных процессов, что часто является попыткой привлечь внимание без долгосрочного фундамента.

Волатильность рынка. Криптовалюты остаются высоковолатильными активами, что может быстро менять финансовые результаты компаний и влиять на инвесторский настрой.

Регуляторные риски. Изменения в законодательстве в отношении криптовалют могут ограничить деятельность компаний или повлиять на их финансовые показатели.

Стратегия или спекуляция?

Корпоративный биткоин – это показатель растущего принятия криптовалюты, но не всегда признак здоровой стратегии. Это больше пиар-инструмент, поскольку мелкие компании, повторяющие путь MicroStrategy, не имеют ни финансового буфера, ни ресурсов для управления такими рисками.

Для инвесторов это сигнал: важно различать реальные долгосрочные стратегии и временное спекулятивное поведение.

Последствия для крипторынка

Хотя, на первый взгляд, скупка биткоина компаниями должна стимулировать рост, на практике это не всегда так. Часто цифровой актив не покупают "с рынка", а передаются от крупных холдеров в обмен на акции или привилегированные условия.

В результате – рынок не испытывает дополнительного давления спроса, а лишь получает изменение структуры собственности. Это больше похоже на финансовую инженерию, чем на реальный спрос. Ожидать роста курса биткоина только из-за этих новостей – преждевременно.

Чего ожидать от корпоративных резервов

Корпоративная биткоин-стратегия – это обоюдоострый меч. С одной стороны, она открывает новые возможности для роста, финансирования и репутации. С другой – создает серьезные риски размывания капитала, потери рыночной стоимости и спекулятивного перегрева.

Компаниям следует тщательно просчитывать свои шаги, взвешивая не только на громкость тренда, но и на его стратегическую целесообразность.

Для инвесторов это еще одно напоминание: настоящие возможности открываются не тем, кто слепо следует за толпой, а тем, кто умеет мыслить независимо и принимать обоснованные решения.