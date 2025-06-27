Та чи це обдумана стратегія, чи просто гонитва за прибутком? І як це вплине на ринок? Читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Зауважте Медіакомпанія Трампа подала заявку на запуск криптобіржі

Як почалася стратегія накопичення

Першопрохідцем стала компанія MicroStrategy, яка ще у 2020 році почала обмінювати частину своїх доларових резервів на біткоїн. Цей крок став сигналом для інших: у часи девальвації фіату, бізнес шукає альтернативу готівці й золоту. Плани MicroStrategy привернули увагу компаній, які прагнуть захисту від інфляції.

Станом на червень 2025 року, понад 220 публічних компаній тримають у резервах близько 592 000 біткоїнів. Це явище дало початок новому класу активів – "біткоїн-проксі", тобто акціям компаній, вартість яких тісно корелює з курсом криптовалюти.

Можливості для компаній та інвесторів

Зростання капіталу – у разі вдалого входу на "дні" курсу, компанії фіксують багатократний ріст активів. (Наприклад, акції Strategy зросли майже в 10 разів після переходу на біткоїн).

– у разі вдалого входу на "дні" курсу, компанії фіксують багатократний ріст активів. (Наприклад, акції Strategy зросли майже в 10 разів після переходу на біткоїн). Захист від інфляції – біткоїн позиціюють як "цифрове золото", здатне зберігати вартість в умовах девальвації національних валют.

– біткоїн позиціюють як "цифрове золото", здатне зберігати вартість в умовах девальвації національних валют. Привабливі умови фінансування – висока вартість акцій дозволяє вигідно залучати капітал через нові емісії.

– висока вартість акцій дозволяє вигідно залучати капітал через нові емісії. Розширення інвесторської бази – деякі інвестори обирають акції таких компаній як спосіб непрямої участі в крипторинку.

– деякі інвестори обирають акції таких компаній як спосіб непрямої участі в крипторинку. Додатковий дохід – через використання біткоїна у DeFi (фінансові послуги без банків і посередників) чи стейкінгу (депозит) компанії можуть генерувати пасивний прибуток.

Ризики для компаній та інвесторів

Розмивання капіталу. Щоб купити біткоїн, компанії часто залучають кошти через додаткову емісію акцій або боргові інструменти. Це може знизити ціну акцій, навіть якщо вартість біткоїна зростає. Приклад – Semler втратила понад 45% капіталізації, попри купівлю біткоїна, через сумніви ринку в стратегії.

Ілюзія зростання. Високий курс біткоїна не гарантує зростання вартості компанії. Слабке управління ризиками здатне підвищити недовіру інвесторів і призвести до фінансових втрат.

Ризик перетворення на спекулянта. Деякі компанії слідують біткоїн-стратегіям лідерів, не розуміючи глибинних процесів, що часто є спробою привернути увагу без довгострокового фундаменту.

Волатильність ринку. Криптовалюти залишаються високоволатильними активами, що може швидко змінювати фінансові результати компаній і впливати на інвесторський настрій.

Регуляторні ризики. Зміни в законодавстві щодо криптовалют можуть обмежити діяльність компаній або вплинути на їх фінансові показники.

Стратегія чи спекуляція?

Корпоративний біткоїн – це показник зростального прийняття криптовалюти, але не завжди ознака здорової стратегії. Це більше піар-інструмент, оскільки дрібні компанії, що повторюють шлях MicroStrategy, не мають ні фінансового буфера, ні ресурсів для управління такими ризиками.

Для інвесторів це сигнал: важливо розрізняти реальні довгострокові стратегії та тимчасову спекулятивну поведінку.

Наслідки для крипторинку

Хоча, на перший погляд, скуповування біткоїна компаніями має стимулювати зростання, на практиці це не завжди так. Часто цифровий актив не купляють "з ринку", а передаються від великих холдерів в обмін на акції або привілейовані умови.

У результаті – ринок не відчуває додаткового тиску попиту, а лише отримує зміну структури власності. Це більше схоже на фінансову інженерію, ніж на реальний попит. Очікувати зростання курсу біткоїна лише через ці новини – передчасно.

Чого очікувати від корпоративних резервів

Корпоративна біткоїн-стратегія – це двосічний меч. З одного боку, вона відкриває нові можливості для зростання, фінансування та репутації. З іншого – створює серйозні ризики розмивання капіталу, втрати ринкової вартості та спекулятивного перегріву.

Компаніям слід ретельно прораховувати свої кроки, зважуючи не лише на гучність тренду, а й на його стратегічну доцільність.

Для інвесторів це ще одне нагадування: справжні можливості відкриваються не тим, хто сліпо слідує за натовпом, а тим, хто вміє мислити незалежно та приймати обґрунтовані рішення.