Поэтому в борьбе между традиционными финансами и цифровыми активами главный вопрос – кто выиграет в игре с инфляцией? Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Как ФРС влияет на крипторынок?

Когда ставки растут – деньги дорожают, инвесторы избегают риска, и крипта дешевеет. Когда ставки падают – в рынок вливается больше ликвидности, и криптовалюты имеют шанс расти.

Инфляция также играет важную роль. На ее пике инвесторы ищут защиту от обесценивания денег – и часто выбирают биткоин как "цифровое золото". Но как только ФРС начинает бороться с инфляцией, это может надавить на рынок крипты.

Биткоин имеет ограниченное количество – всего 21 миллион монет, поэтому он не может быть "напечатан" как фиатные деньги. Именно поэтому его часто рассматривают как средство защиты от инфляции.

Однако на практике цена биткоина сильно зависит не только от инфляции. На нее влияют настроения инвесторов, новости о регулировании, технологические нововведения и общая макроэкономическая ситуация. Например, даже если инфляция растет, негативные новости о крипторегулировании могут снизить цену биткоина.

Что известно о текущей ситуации?

Индекс CPI составляет около 2,7% – это умеренный уровень инфляции, который создает баланс: инвесторы ищут защиту в крипте, но не забывают о рисках ужесточения монетарной политики ФРС.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) пока не снижает ставки, но прогнозирует их возможное умеренное снижение до конца года. Это означает, что рынок криптовалют может оставаться волатильным:

долгосрочно – цены имеют потенциал расти,

краткосрочно – возможны колебания на фоне макроэкономических новостей.

Политическое давление и ожидание изменений

Дональд Трамп критикует главу ФРС за высокие ставки, требуя их снизить на 3%, чтобы поддержать экономику и рынок жилья. Он считает, что это сэкономит стране триллионы.

Однако история показывает, что политическое влияние на монетарную политику опасно. В 1970-х годах снижение ставок под давлением президента Никсона, привело к высокой инфляции и жестким мерам ФРС, что повлекло экономические проблемы. Такой опыт напоминает о рисках вмешательства политиков в работу центробанка. Но для крипторынка – это возможность.

Что ожидать дальше?

В ближайшие месяцы стоит готовиться к высокой волатильности. Главными драйверами останутся решения ФРС по ставкам и политические события. Если инфляция будет постепенно снижаться, а FOMC будет умеренно снижать ставки, это может поддержать постепенный рост криптовалют до конца года.

Параллельно развитие стейблкоинов и принятие новых регуляций, таких как GENIUS ACT, будут способствовать цифровизации финансовой системы. Это укрепит позиции доллара в цифровую эпоху и откроет баланс между новыми возможностями для интеграции криптоактивов в мировые финансы.